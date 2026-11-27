Phạm Hoàng Thu Uyên nhận lời làm đại sứ đồng hành chương trình Sinh viên Thế hệ mới 2026 trên VTV3 bởi tìm thấy nhiều điểm giao thoa với hành trình phát triển của bản thân. Bắt đầu đi làm từ năm 18 tuổi, từng tham gia nghiên cứu khoa học thời sinh viên và trải nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, khởi nghiệp, giảng dạy và truyền hình, cô xem tri thức cùng kinh nghiệm thực tế là nền tảng quan trọng để người trẻ xây dựng con đường riêng.

Theo Thu Uyên, nhiều cơ hội trong sự nghiệp của cô bắt nguồn từ những trải nghiệm thời sinh viên. Vì vậy, khi đồng hành cùng chương trình, cô mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và hỗ trợ các bạn trẻ hiện thực hóa những ý tưởng có ích cho cộng đồng.

Mùa thứ tư của Sinh viên Thế hệ mới mang chủ đề "Quê mình có việc, gen Z Việt có cách", tập trung vào những dự án giải quyết vấn đề thực tế tại địa phương. Chương trình năm nay lần đầu mở rộng sân chơi trực tuyến đến sinh viên trên toàn quốc.

Trong quá trình đồng hành cùng các đội thi, Thu Uyên ấn tượng với tư duy công nghệ và tinh thần khởi nghiệp của sinh viên. Là người con Hải Phòng, từng làm việc trong lĩnh vực hàng hải, cô đặc biệt chú ý đến dự án Cảng Xanh, hướng đến những bài toán chuyên ngành gắn với xu hướng phát triển kinh tế bền vững.

Cô trân trọng khi ngay từ những năm tháng sinh viên, các bạn đã dành sự quan tâm và đồng cảm với những khó khăn của cộng đồng, đồng thời nỗ lực vận dụng tri thức và công nghệ để cải thiện cuộc sống của người khác.

"Những ý tưởng khởi nghiệp ý nghĩa đôi khi bắt đầu từ một sự đồng cảm rất giản dị. Điều đáng quý là người trẻ không chỉ biết trăn trở trước những vấn đề của xã hội mà còn có khát vọng và năng lực để từng bước giải quyết chúng", cô nói.

Với vai trò Miss Earth Vietnam 2026, Thu Uyên cũng quan tâm đến trách nhiệm của người trẻ trong bảo vệ môi trường. Có nền tảng quản trị kinh doanh, cô cho rằng, các sáng kiến xanh cần kết hợp giá trị kinh tế với lợi ích môi trường và xã hội. Một giải pháp có tính khả thi và khả năng nhân rộng mới có thể tạo ra tác động lâu dài.

Từng làm MC, biên tập viên trong lĩnh vực truyền hình, Thu Uyên cho biết, việc trở lại môi trường này với vai trò đại sứ mang đến cho cô những trải nghiệm mới. Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm, cô cũng học hỏi từ sự nhạy bén công nghệ, tư duy sáng tạo và tinh thần dám thử nghiệm của sinh viên. Nguồn năng lượng và sự nhiệt huyết của các bạn trẻ cũng mang đến cho Thu Uyên nhiều cảm hứng trên hành trình phát triển sự nghiệp của mình.