Cùng xuất hiện trong đoạn clip nhảy theo trào lưu trên mạng xã hội, Xuân Hạnh và Mai Phương mang đến hình ảnh trẻ trung, gần gũi. Khoảnh khắc chung khung hình cũng tạo dịp để người xem ngắm nhìn nét đẹp riêng của hai nàng hậu.

Một đoạn clip nhảy theo trào lưu có sự góp mặt của Miss Cosmo Vietnam Xuân Hạnh và Mai Phương mang đến màn “đọ sắc” thú vị. Trong cùng một khung hình, hai người đẹp thể hiện những động tác theo nhạc, đem lại không khí vui tươi. Bên cạnh phần vũ đạo, nhan sắc và biểu cảm của cả hai cũng là điểm thu hút ánh nhìn.

Hình ảnh từ đoạn clip của 2 nàng hậu.

Xuân Hạnh mang đến cảm giác hiện đại, cá tính với những đường nét gương mặt rõ. Khi xuất hiện trong một nội dung giải trí nhẹ nhàng, vẻ sắc sảo ấy có thêm sự mềm mại qua biểu cảm và cách chuyển động. Hình ảnh này cho người xem một góc nhìn gần gũi hơn về nàng hậu ngoài những lần tạo dáng trên sân khấu hay tại sự kiện.

Về phía Mai Phương, nét thanh tú cùng nụ cười tươi tạo nên sức hút riêng. Trong clip nhảy, biểu cảm là yếu tố giúp vẻ ngoài của cô thêm sinh động. Sự kết hợp giữa gương mặt nhẹ nhàng và tinh thần vui vẻ mang đến hình ảnh trẻ trung, phù hợp với không khí của một video bắt nhịp trào lưu.

Cận cảnh nhan sắc của 2 nàng hậu hiện nay.

Điểm thú vị của màn xuất hiện nằm ở việc hai nàng hậu cùng thực hiện một nội dung nhưng vẫn thể hiện nét riêng. Xuân Hạnh gây ấn tượng bằng vẻ cá tính, còn Mai Phương có sức hút từ sự tươi tắn, mềm mại. Khi đứng cạnh nhau, những khác biệt ấy khiến khung hình có thêm màu sắc.

Hai nàng hậu lúc đăng quang.

Một clip nhảy cũng mang đến cách quan sát khác so với ảnh chân dung. Qua từng động tác và sự thay đổi biểu cảm, người xem có thể cảm nhận rõ hơn nét duyên của mỗi người. Nụ cười hay một khoảnh khắc bắt nhịp theo nhạc đều góp phần tạo nên sức hút cho tổng thể.

Từ đoạn clip này, câu chuyện “đọ sắc” giữa Xuân Hạnh và Mai Phương có thêm nét thú vị nhờ bối cảnh thoải mái, vui tươi. Cả hai cùng cho thấy hình ảnh gần gũi khi tham gia một trào lưu quen thuộc trên mạng xã hội. Mỗi người một vẻ, hai nàng hậu tạo nên màn kết hợp dễ thương bằng chính sự khác biệt trong nhan sắc và cách thể hiện trước ống kính.