Miss Charm Vietnam 2026: Dấu ấn từ một người làm truyền thông đăng quang Hoa hậu

Trà My nhận vương miện từ người tiền nhiệm. (Ảnh: BTC)

Phần thi ứng xử song ngữ là một trong những dấu ấn để của Nguyễn Ngọc Trà My giành ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Miss Charm Vietnam 2026 vừa diễn ra tối qua (ngày 22/10), tại thành phố Đồng Nai.

Người đẹp sinh năm 1996 đã vượt qua 21 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất, sẽ đại diện nhan sắc Việt Nam tại Miss Charm 2026.

Tân Hoa hậu cao 1,77 m. Năm 18 tuổi, cô sang Australia theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.

Hiện Trà My điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood, Mỹ. Cô cũng là MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao và từng tham gia cuộc thi The TVFace 2025.

Hành trình này đem đến cho Trà My kinh nghiệm giao tiếp, trình bày và làm việc với những nhóm công chúng khác nhau. Đây có thể là lợi thế khi cô tham gia một cuộc thi quốc tế, nơi thí sinh không chỉ thể hiện bản thân trên sân khấu mà còn phải giao tiếp với truyền thông, ban giám khảo và đại diện đến từ nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, nền tảng nghề nghiệp mới chỉ là điểm khởi đầu. Để tạo dấu ấn tại cuộc thi Miss Charm 2026 tới đây, Trà My cần biến kinh nghiệm thành dấu ấn riêng, thể hiện được quan điểm và cách nhìn của mình về đất nước, con người Việt Nam.

Trước đó, tại phần thi ứng xử trong đêm chung kết, Trà My nhận được câu hỏi: “Việt Nam là đất nước giàu bản sắc, nơi mỗi vùng miền được lưu giữ những câu chuyện riêng qua di sản, ẩm thực, trang phục, nếp sống… Nếu có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, bạn sẽ giới thiệu điều gì về dân ca quan họ đến bạn bè trong nước và quốc tế?"

Sau màn thể hiện câu hát trong ca khúc "Bèo dạt mây trôi," Trà My chia sẻ rằng không có điều gì có thể quảng bá văn hóa, ngôn ngữ của một đất nước tốt bằng âm nhạc.

Người đẹp cho biết, đã và đang giới thiệu những bài hát Việt đến với bạn bè quốc tế. Đó là cách cô thể hiện giọng hát, làn điệu quan họ ngọt ngào, đầy cảm xúc.

Top 5 chung cuộc. (Ảnh: BTC)

"Tôi tin rằng ngoài âm nhạc, Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách bởi chính lòng mến khách, tình yêu thương của con người nơi đây,” Trà My nói.

Với Trà My, việc quảng bá văn hóa cũng không dừng ở trang phục hay phần trình diễn. Khả năng sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp và chia sẻ câu chuyện có chiều sâu sẽ góp phần giúp khán giả quốc tế hiểu hơn về những giá trị phía sau hình ảnh đại diện Việt Nam.

Kinh nghiệm làm MC song ngữ có thể hỗ trợ cô trong hành trình này, nhưng điều quan trọng vẫn là nội dung cô lựa chọn truyền tải và cách kết nối với người nghe./.

Các thí sinh trình diễn trong phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc. (Ảnh: BTC)