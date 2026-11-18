Những ngày qua, không khí của Miss Charm 2026 bắt đầu nóng lên khi 53 thí sinh quốc tế lần lượt đặt chân đến Việt Nam từ ngày 13/11. Sự xuất hiện của dàn người đẹp đánh dấu màn khởi động cho mùa giải thứ tư của cuộc thi nhan sắc quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp.

Theo lịch trình, Miss Charm 2026 sẽ kéo dài đến ngày 6/12 với hàng loạt hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, huấn luyện và tranh tài. Trong suốt hành trình, các thí sinh không chỉ có cơ hội thể hiện nhan sắc, tài năng và bản lĩnh mà còn được khám phá những nét đặc trưng trong đời sống, văn hóa của nước chủ nhà.

Miss Charm 2026 sẽ kéo dài đến ngày 6/12 với hàng loạt hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, huấn luyện và tranh tài.

Đáng chú ý, dàn thí sinh năm nay quy tụ 53 đại diện đến từ bốn khu vực lớn gồm châu Á và châu Đại Dương, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Sự đa dạng về quốc tịch, văn hóa và phong cách được kỳ vọng sẽ tạo nên một mùa giải nhiều màu sắc, đồng thời mang đến những màn cạnh tranh hấp dẫn trên hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá.

Ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam, nhiều người đẹp đã bày tỏ sự hào hứng trước hành trình sắp tới. Bên cạnh việc chuẩn bị cho các phần thi, các đại diện quốc tế còn dành sự quan tâm đến văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam. Những trải nghiệm đầu tiên của dàn thí sinh cũng góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, sôi động trước khi cuộc thi bước vào các hoạt động chính thức.

Giữa 53 người đẹp quốc tế, đại diện chủ nhà. Nguyễn Ngọc Trà My cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. Đảm nhận vai trò Miss Charm Vietnam 2026, Trà My được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để thể hiện bản thân, đồng thời trở thành cầu nối giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Miss Charm Vietnam 2026 - Nguyễn Ngọc Trà My.

Sinh năm 1996, Nguyễn Ngọc Trà My sở hữu chiều cao 1,77 m cùng nền tảng học vấn đáng chú ý. Người đẹp tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học RMIT (Australia), từng đảm nhiệm các vị trí quản lý nhãn hàng và đối tác chiến lược tại những tập đoàn đa quốc gia. Kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và quản trị được xem là một trong những lợi thế giúp Trà My tự tin khi bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế.

Với sự hội tụ của 53 đại diện, Miss Charm 2026 được kỳ vọng không chỉ là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh phụ nữ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến khán giả quốc tế. Cuộc thi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trước khi tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện vào ngày 6/12.