Dàn thí sinh quốc tế Miss Charm 2026 trình diễn áo dài, lan tỏa văn hóa Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Dàn thí sinh với 44 nhan sắc đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Miss Charm 2026 vừa có màn xuất hiện đặc biệt trong chương trình giao lưu văn hóa K-Vietnam 2026 tại thành phố Đà Lạt.

Trên sân khấu ngoài trời giữa tiết trời se lạnh của phố núi, dàn người đẹp quốc tế đảm nhận vai trò người mẫu, trình diễn những thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam của nhà thiết kế Ivan Trần.

Trong chương trình, 44 thí sinh được chia thành hai nhóm, lần lượt giới thiệu hai bộ sưu tập của Ivan Trần. 22 người đẹp xuất hiện trong những thiết kế áo dài truyền thống được cách tân với tinh thần thanh lịch, mềm mại. 22 thí sinh còn lại mang đến sắc thái khác biệt với các mẫu trang phục văn hóa có kiểu dáng cầu kỳ, màu sắc nổi bật và giàu tính nghệ thuật.

Ở phần trình diễn áo dài, các người đẹp quốc tế thể hiện sự duyên dáng qua từng bước catwalk. Những tà áo thướt tha chuyển động theo nhịp bước, tôn lên vẻ nữ tính nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của trang phục truyền thống Việt Nam.

Việc lựa chọn thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau góp phần tạo nên sự giao thoa thú vị, khi mỗi người đẹp mang đến một sắc thái riêng trong cùng một thiết kế.

Trong khi đó, bộ sưu tập trang phục văn hóa tạo điểm nhấn bằng những phom dáng ấn tượng, chi tiết trang trí công phu và cách xử lý chất liệu đa dạng. Các thiết kế không chỉ khai thác yếu tố thị giác mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo của nhà thiết kế trong việc đưa những chất liệu văn hóa vào ngôn ngữ thời trang đương đại. Sự xuất hiện của 22 thí sinh trong nhóm trang phục này góp phần làm phong phú màu sắc cho sân khấu K-Vietnam 2026.

Một trong những thử thách của đêm diễn là thời tiết Đà Lạt về đêm khá lạnh. Dù phải trình diễn trên sân khấu ngoài trời, 44 thí sinh vẫn duy trì phong thái chuyên nghiệp, tự tin sải bước và hoàn thành phần thể hiện của mình.

Đáng chú ý, đêm diễn còn đánh dấu sự trở lại của đại diện Indonesia sau sự cố chấn thương trước đó. Sau thời gian hồi phục, người đẹp đã có thể tham gia trình diễn cùng 43 thí sinh còn lại. Cô hoàn thành phần catwalk với phong thái tự tin, tươi tắn, nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Sự góp mặt của đại diện Indonesia giúp đội hình 44 thí sinh được hội tụ đầy đủ trong hoạt động lần này.

Sau khi vượt qua thử thách thời tiết giá lạnh và áp lực catwalk với những thiết kế cầu kỳ, việc các người đẹp quốc tế ôm chầm lấy nhau trong cánh gà và liên tục hô vang "Chúng ta đã làm tốt lắm!" cho thấy tinh thần gắn kết, sẻ chia đáng trân trọng thay vì sự cạnh tranh căng thẳng thường thấy ở các đấu trường nhan sắc.

Khép lại chương trình, toàn bộ 44 người đẹp cùng xuất hiện trên sân khấu trong màn chào kết. Sự kết hợp giữa áo dài truyền thống và những thiết kế trang phục văn hóa tạo nên bức tranh đa sắc, góp phần lan tỏa thông điệp về sự giao lưu, kết nối giữa các nền văn hóa.

Thông qua phần trình diễn, thời trang trở thành cầu nối để các thí sinh quốc tế tiếp cận và giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa Việt Nam đến bạn bè năm châu.

K-Vietnam 2026 là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa mà các thí sinh Miss Charm 2026 tham gia trong hành trình tại Việt Nam. Bên cạnh những phần thi nhan sắc, cuộc thi còn tạo cơ hội để đại diện các quốc gia trải nghiệm đời sống, văn hóa và quảng bá hình ảnh du lịch của nước chủ nhà.

Thông tin từ ban tổ chức, sau đêm diễn tại Đà Lạt, 44 thí sinh sẽ tiếp tục các hoạt động trải nghiệm văn hóa, quảng bá du lịch và chuẩn bị cho những vòng thi quan trọng tiếp theo của Miss Charm 2026./.