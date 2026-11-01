Miss Asian 2026: Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Nụ và hành trình thiện nguyện xuyên lục địa

Chung kết Miss Asian 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), với sự tham dự trực tiếp của hơn 1.000 khán giả.

NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Hạnh Nguyên, Trưởng Ban tổ chức; Hoa hậu Truyền thông Quốc gia Mai Anh, Phó Trưởng Ban tổ chức; danh ca Ngọc Sơn, Chủ tịch Topstar Entertainment Việt Nam, Trưởng ban giám khảo; cùng Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Hoa hậu Nhân ái – Miss Asian 2025 Trần Thị Phương và Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 Đinh Thị Thường thực hiện nghi thức trao danh hiệu cho tân Hoa hậu Nhân ái. (Nguồn: BTC)

Danh hiệu Hoa hậu Nhân ái – Miss Asian 2026 thuộc về thí sinh Hoàng Thị Nụ (SBD 192, Hà Nội), hiện là Giám đốc Công ty Vinhome Invest, đồng thời là Chủ tịch Hội từ thiện nhân ái cứu trợ người tị nạn Ukraine tại Budapest (Hungary). Cô cũng được trao giải phụ Người đẹp Dạ hội.

Trong khoảnh khắc đăng quang, Hoàng Thị Nụ đón nhận vương miện, dải băng danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận từ Ban tổ chức.

Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Nụ đăng quang. (Nguồn: BTC)

Trong phần thi ứng xử dành cho Top chung cuộc, với câu hỏi chung từ Ban giám khảo: “Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội?”, Hoàng Thị Nụ cho biết dù đạt danh hiệu hay không, cô vẫn mong muốn thực hiện trách nhiệm sẻ chia, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đóng góp bằng những hành động thiết thực cho cộng đồng.

Câu trả lời thể hiện quan điểm của thí sinh về trách nhiệm sẻ chia và đóng góp cho xã hội, góp phần giúp cô chinh phục danh hiệu Hoa hậu Nhân ái.

Chia sẻ với báo chí sau đêm chung kết, tân Hoa hậu Nhân ái không giấu được niềm xúc động. Với cô, chiếc vương miện là món quà cô muốn dành tặng mẹ – người luôn yêu thương, động viên và là điểm tựa trên hành trình trưởng thành. Món quà được trao gửi muộn sau Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhưng chứa đựng tình cảm và lòng biết ơn cô dành cho mẹ.

Vương miện của tân Hoa hậu Nhân ái nổi bật với viên đá hình giọt lệ ở vị trí trung tâm. Các tầng vòm tỏa tia, cánh lá đính đá và những điểm nhấn ánh kim tạo nên thiết kế cầu kỳ, mang vẻ đẹp sang trọng, lấy cảm hứng từ hình tượng Á Đông. (Nguồn: BTC)

Hiện là nữ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, giữ vị trí Giám đốc Công ty Vinhome Invest, Hoàng Thị Nụ còn dành sự quan tâm cho các hoạt động thiện nguyện. Trên cương vị Chủ tịch hội từ thiện nhân ái cứu trợ người tị nạn Ukraine tại Budapest (Hungary), cô hướng các hoạt động hỗ trợ đến cộng đồng người tị nạn Ukraine đang gặp nhiều khó khăn.

Hoàng Thị Nụ kỳ vọng danh hiệu mới sẽ giúp cô có thêm cơ hội kết nối các cá nhân, tổ chức và những tấm lòng thiện nguyện, vận động nguồn lực để triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực. Qua đó, những giá trị nhân ái được cụ thể hóa bằng hành động, góp phần giúp đỡ những người đang cần sự sẻ chia, bất kể khoảng cách địa lý.

Hội đồng giám khảo Miss Asian 2026 gồm danh ca Ngọc Sơn, Chủ tịch Topstar Entertainment Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo; NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân; Miss Asian 2025 Ban Thị Thu; Miss Asian 2022 Đỗ Thị Quỳnh và Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 Đinh Thị Thường. (Nguồn: BTC)

Tối 31/10, Chung kết Miss Asian 2026 được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai, đồng thời phát trực tuyến trên các kênh truyền thông số.

Đây là mùa giải thứ năm do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện theo Văn bản số 1980/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh Gia Lai. Hội đồng giám khảo quy tụ các gương mặt có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và sắc đẹp. Chương trình còn có sự tham dự của đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.

Theo NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Miss Asian 2026 hướng đến tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ và bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt Nam, đồng thời góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng thông qua những hoạt động của cuộc thi. Đây cũng là dịp để các thí sinh khẳng định bản thân, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, năng lực hội nhập và khát vọng vươn lên.

Phát biểu khai mạc, NSND Vương Duy Biên chào mừng các đại biểu, khán giả và cảm ơn chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai đã đồng hành, hỗ trợ tổ chức cuộc thi. (Nguồn: BTC)

Mở màn đêm chung kết, Top 20 thí sinh xuất hiện trong những thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ hình ảnh biển và núi, trình diễn trên nền ca khúc “Đại ngàn chạm biển xanh” của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, qua phần thể hiện của Dương Minh Ngọc, Sang Nakun và N Ly. Tiết mục mang chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng – Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh”, kết nối hình ảnh biển Quy Nhơn với không gian văn hóa Tây Nguyên.

Sự kết hợp giữa cảnh sắc biển và đại ngàn cùng âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên tạo điểm nhấn cho phần mở màn, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Trong các phần thi, Top 20 lần lượt trình diễn áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm, trang phục công sở của nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Phan Thị Thu Hiền.

Bộ sưu tập áo dài gây chú ý với những thiết kế phom ôm, tay voan xẻ rộng, họa tiết hoa nổi và chi tiết kim sa bắt sáng. Trang phục công sở nổi bật với cách phối màu đỏ, cam, vàng, hồng, kết hợp phom dáng suông, cổ thủy thủ và các đường viền hình học. Trong khi đó, những thiết kế dạ hội khai thác phom corset, cúp ngực, chất liệu lưới xuyên thấu cùng các chi tiết đính pha lê, cườm và tua rủ, tôn vẻ sang trọng cho người mặc.

Các thí sinh trong Top chung cuộc được Tập đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam gửi lời mời tham gia vị trí giám khảo cuộc thi Miss Business World dự kiến diễn ra tại Mỹ vào tháng 11/2026.. (Nguồn: BTC)

Kết quả chung cuộc, danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2026 – Miss Asian 2026 thuộc về Hoàng Phương Anh (SBD 109, TP. Hồ Chí Minh). Cô đồng thời nhận hai giải phụ Người đẹp Tài năng và Người đẹp được yêu thích nhất. Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Hằng (SBD 278, Hà Nội) nhận thêm giải Người đẹp Làn da đẹp; Á hậu 2 Hà Nhã Uyên (SBD 369, Hà Nội) nhận giải Người đẹp Hình thể. Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Phan Thiên Ngọc (SBD 786, Huế), đồng thời là Người đẹp Công sở, và Nguyễn Thiên Hương (SBD 239, Đồng Nai).

Ở các danh hiệu chuyên đề, Hoàng Thị Nụ (SBD 192, Hà Nội) được trao danh hiệu Hoa hậu Nhân ái và giải Người đẹp Dạ hội. Nguyễn Thị Hiền (SBD 288, Đồng Nai) nhận danh hiệu Hoa hậu Đại sứ, đồng thời là Người đẹp Khả ái. Trần Thị Hà (SBD 668, Nghệ An) được trao danh hiệu Hoa hậu Toàn năng cùng giải Người đẹp Nụ cười đẹp.

Các giải phụ còn lại gồm: Nguyễn Ngọc Quế Trân (SBD 265, Đồng Nai) – Người đẹp Áo dài; Thạch Thị Thanh Hằng (SBD 258, Vĩnh Long) – Người đẹp Du lịch; Nguyễn An Thư (SBD 126, Hà Nội) – Người đẹp Truyền thông; Phan Thị Dự (SBD 107, Đà Nẵng) – Người đẹp Thời trang.

Cuộc thi Miss Asian do bà Đặng Gia Bena, Chủ tịch Topstar Entertainment USA, Chủ tịch Miss Business World, sáng lập; được Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận số 10496/2023/QTG ngày 15/12/2023.