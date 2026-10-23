Mirae (KMR) báo lỗ quý 3, lợi nhuận 9 tháng giảm 78%

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Mirae cho thấy doanh thu thuần đạt gần 59 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, giá vốn hàng bán tăng tới 11%, đạt gần 50 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 8% xuống còn hơn 9 tỷ đồng. Yếu tố này trực tiếp kéo biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp từ mức 18% xuống còn 15%.

Về các khoản chi phí hoạt động, chi phí tài chính giảm 25% còn gần 1,5 tỷ đồng, phần lớn nhờ chi phí lãi vay được tiết giảm. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng 26% lên gần 3,8 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp duy trì quanh mức 4,2 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính âm gần 536 triệu đồng, cùng khoản lỗ khác gần 628 triệu đồng. Sau khi khấu trừ các khoản phí, Mirae báo lỗ ròng hơn 1,6 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 500 triệu đồng của quý 3 năm ngoái.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hơn 236 tỷ đồng, tăng gần 2%. Áp lực từ giá vốn tăng gần 5% khiến lợi nhuận gộp giảm 13% xuống còn gần 32 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận ròng 9 tháng chỉ đạt hơn 202 triệu đồng, tương ứng mức giảm 78% so với cùng kỳ năm 2025. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt gần 16,2 tỷ đồng, sụt giảm 80%.

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Mirae ghi nhận hơn 805 tỷ đồng, giảm gần 1% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt hơn 613 tỷ đồng, tăng 4%. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn với gần 375 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở nguyên vật liệu với 244 tỷ đồng và thành phẩm gần 100 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 12% lên gần 216 tỷ đồng, phần lớn là khoản ứng trước cho người bán. Tài sản dài hạn ghi nhận mức giảm 15% xuống còn hơn 192,6 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở tài sản cố định hữu hình.

Cơ cấu nguồn vốn cho thấy nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 3 ở mức hơn 154 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 13%, còn hơn 109 tỷ đồng, giúp giảm bớt áp lực lãi vay định kỳ. Phải trả người bán ngắn hạn tăng từ mức gần 15,7 tỷ đồng lên gần 26 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp duy trì ổn định ở mức hơn 651 tỷ đồng. Lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ ghi nhận gần 12,7 tỷ đồng.