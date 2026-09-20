Minzy (2NE1) chuẩn bị 'phủ sóng cõi mạng'

Ngay lập tức thu hút sự chú ý, Minzy mang đến chất âm phong phú và đầy chiều sâu cho ca khúc chủ đề Calling. Bên cạnh việc hé lộ cả hai phiên bản tiếng Hàn và tiếng Anh của Calling, sản phẩm này còn được hoàn thiện trọn vẹn bởi We Almost Were, một ca khúc phụ (B-side) mang giai điệu chậm rãi và giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Gong Minzy sẽ phát hành album mới mang tên CALLING vào lúc 18h ngày 28/9 (giờ Hàn Quốc) sau 4 năm 9 tháng, mở ra một chương âm nhạc mới đánh dấu bước chuyển mình từ một nghệ sĩ biểu diễn sang vai trò nhà sản xuất. Ca khúc chủ đề Calling là một bài hát thuộc thể loại R&B giàu cảm xúc. Đáng chú ý, Gong Minzy đã trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình sáng tạo, bao gồm sản xuất, viết lời và sáng tác, qua đó truyền tải đậm nét phong cách âm nhạc cũng như câu chuyện cá nhân của mình vào tác phẩm. Trước khi bắt đầu sự nghiệp solo, Gong Minzy từng ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc 2NE1.