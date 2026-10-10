Mino (WINNER) viết thư tay xin lỗi: 'Tôi hối hận mỗi ngày'

Ngày 9/10, Song Mino đăng tải một bức thư viết tay trên mạng xã hội, chính thức lên tiếng về vụ việc gây chú ý thời gian qua. Trong thư, nam ca sĩ cúi đầu xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng và thất vọng bởi những hành động của mình. "Tôi cúi đầu và thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng cho nhiều người vì hành động của mình", Song Mino viết.

Thành viên WINNER cũng thừa nhận bản thân lẽ ra nên sớm đưa ra lập trường rõ ràng thay vì để sự việc kéo dài. Anh gửi lời xin lỗi vì đã khiến công chúng phải chờ đợi trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự hối tiếc trước những tổn thương mà vụ việc gây ra.

Đáng chú ý, Song Mino đặc biệt nhắc đến những người trẻ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và người hâm mộ luôn dành sự quan tâm cho mình. Nam ca sĩ viết: "Trên hết, tôi rất xin lỗi vì đã làm thất vọng những người trẻ đang làm nghĩa vụ quân sự và những người hâm mộ đã quan tâm đến tôi hơn bất cứ ai khác".

Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm của bản thân: "Tôi hối hận mỗi ngày. Tôi xấu hổ và căm ghét những lựa chọn thiếu trách nhiệm trong quá khứ của mình". Song Mino khẳng định sẽ không né tránh việc nhìn lại những hành động sai trái, đồng thời cam kết nghiêm túc hoàn thành các thủ tục và nghĩa vụ còn lại. "Tôi sẽ ghi nhớ sự việc này và sống có trách nhiệm hơn. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi", nam ca sĩ kết thúc bức thư bằng lời nhận lỗi.

Lời xin lỗi của Song Mino được đưa ra sau khi nam ca sĩ nhận phán quyết từ tòa án liên quan đến cáo buộc vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 1/10, Thẩm phán Sung Joon Gyu thuộc Tòa án Hình sự số 10 của Tòa án Quận Tây Seoul đã tuyên phạt Song Mino một năm tù giam, cho hưởng án treo hai năm. Nam ca sĩ bị đưa ra xét xử vì cáo buộc vắng mặt không phép trong thời gian thực hiện nghĩa vụ với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024, Song Mino thực hiện nghĩa vụ tại một cơ sở ở quận Mapo, Seoul. Trong khoảng thời gian này, anh bị xác định đã vắng mặt không phép tổng cộng 102 ngày.

Tại phiên tòa, cơ quan xét xử nhấn mạnh nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm cơ bản mà công dân phải thực hiện một cách trung thực, đồng thời khẳng định những người phục vụ cộng đồng cũng không nằm ngoài yêu cầu đó. Việc vắng mặt không phép trong thời gian dài bị đánh giá là hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ này.

Dù vậy, tòa án cũng cân nhắc một số tình tiết khi đưa ra phán quyết, bao gồm việc Song Mino thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự hối hận, đang điều trị các vấn đề tâm lý và chưa có tiền án tiền sự.

Vụ việc vì thế không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của nam ca sĩ mà còn đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm của nghệ sĩ nổi tiếng khi thực hiện nghĩa vụ công dân. Với Song Mino, bức thư xin lỗi lần này được xem là động thái công khai thể hiện sự ăn năn sau phán quyết của tòa án.

Không chỉ Song Mino, một cán bộ quản lý dịch vụ có tên Lee cũng bị truy tố trong vụ án vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho những lần vắng mặt của nam ca sĩ. Theo phán quyết sơ thẩm, Lee bị tuyên phạt 10 tháng tù giam, cho hưởng án treo hai năm. Tòa án cho rằng người này đã biết về những lần Song Mino vắng mặt nhưng vẫn xử lý hồ sơ như thể nam ca sĩ có mặt và thực hiện nghĩa vụ bình thường.

Tuy nhiên, Lee phủ nhận việc thông đồng với Song Mino để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Người này khẳng định bản thân không có sự phối hợp với nam ca sĩ như cáo buộc được đưa ra.

Ngày 6/10, truyền thông đưa tin Lee đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm thông qua luật sư. Diễn biến này cho thấy vụ việc vẫn còn những vấn đề pháp lý cần tiếp tục được làm rõ.

Trong khi đó, bức thư viết tay của Song Mino đánh dấu lần lên tiếng công khai của nam ca sĩ sau phán quyết. Dù đã bày tỏ sự hối hận và cam kết sống có trách nhiệm hơn, việc lấy lại niềm tin từ công chúng có thể sẽ là thử thách không nhỏ đối với thành viên WINNER trong thời gian tới.