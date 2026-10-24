Minigame tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thu hút gần 500 sinh viên

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Sáng 23/10/2026, Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội).

Trong khuôn khổ Lễ phát động, Ban Tổ chức triển khai minigame tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo hình thức hỏi - đáp tương tác trực tiếp, thu hút gần 500 sinh viên tham gia.

Minigame gồm 20 câu hỏi tương tác, với nội dung được xây dựng đa dạng, kết hợp giữa các quy định pháp luật và kiến thức thực hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Các câu hỏi đề cập đến những mục tiêu, yêu cầu về tiết kiệm điện; quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời đưa ra nhiều tình huống gần gũi như sử dụng điều hòa nhiệt độ, thiết bị điện gia dụng, các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công trình hay lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Với hình thức hỏi - đáp trực tiếp, MC lần lượt đưa ra các câu hỏi để sinh viên thử sức, những khán giả trả lời đúng và nhanh nhất được nhận phần quà từ Ban Tổ chức. Sau mỗi câu hỏi, không chỉ đáp án đúng được công bố mà những kiến thức liên quan cũng được cung cấp, giúp sinh viên vừa kiểm tra hiểu biết, vừa bổ sung những thông tin có thể vận dụng trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Kết thúc 20 câu hỏi, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà cho 20 sinh viên trả lời đúng, khép lại hoạt động giao lưu sôi nổi trước khi Lễ phát động Cuộc thi chính thức diễn ra.

Bên cạnh hoạt động hỏi - đáp, khu vực photobooth tại Lễ phát động cũng thu hút đông đảo sinh viên tham gia chụp ảnh lưu niệm. Với không gian được thiết kế gắn với chủ đề Cuộc thi và thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, photobooth trở thành một điểm tương tác, trải nghiệm dành cho các bạn trẻ trước khi Lễ phát động chính thức diễn ra.

Nhiều nhóm sinh viên cùng bạn bè hào hứng check-in, lưu lại những khoảnh khắc tại chương trình. Qua những hoạt động gần gũi như minigame, chụp ảnh và giao lưu, nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được truyền tải sinh động hơn, góp phần tạo sự quan tâm của sinh viên đối với Cuộc thi ngay từ Lễ phát động.

Minigame được tổ chức trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Việc truyền tải các quy định pháp luật thông qua hình thức tương tác trực tiếp góp phần đưa kiến thức đến gần hơn với sinh viên, khuyến khích các bạn trẻ chủ động tìm hiểu và hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Cuộc thi năm 2026 gồm 3 vòng: Sơ khảo, Tập huấn và Chung kết. Trong đó, Vòng Sơ khảo diễn ra theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến từ ngày 23/10 đến ngày 13/11/2026, gồm 3 tuần thi. Kết thúc Vòng Sơ khảo, các đội đủ điều kiện sẽ tiếp tục tham dự Vòng Tập huấn; từ 3 - 5 đội xuất sắc được lựa chọn tranh tài tại Vòng Chung kết, dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026.

Thí sinh có thể tham gia Vòng Sơ khảo tại timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn, tiếp tục thử sức và củng cố kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.