Mini quyết giữ màn hình tròn dù bất tiện khi sử dụng

Theo Motor1, Mini chưa có kế hoạch loại bỏ màn hình tròn đặt giữa bảng táp-lô, dù thiết kế này gây ra một số bất tiện khi sử dụng.

Hãng xe Anh coi đây là chi tiết nhận diện thương hiệu, được duy trì từ những thế hệ đầu tiên đến các mẫu xe hiện đại.

Hãng xe Anh tiếp tục duy trì màn hình tròn trên các mẫu Mini, dù thiết kế này khiến Apple CarPlay, Android Auto không thể hiển thị toàn màn hình.

Trao đổi với trang Drive của Australia, Alexander Brockhoff, Tổng giám đốc Mini Australia cho biết, màn hình tròn là đặc trưng riêng của Mini và hãng muốn tiếp tục giữ lại như một phần lịch sử thương hiệu.

Màn hình tròn vốn xuất hiện trên những chiếc Mini đời đầu dưới dạng cụm đồng hồ đặt giữa bảng táp-lô. Qua nhiều thế hệ, vị trí cụm đồng hồ từng được chuyển ra sau vô-lăng rồi trở lại trung tâm. Khi chuyển sang thiết kế nội thất kỹ thuật số, Mini tiếp tục sử dụng hình tròn thay vì màn hình chữ nhật phổ biến trên thị trường.

Từ giữa năm 2023, Mini giới thiệu hệ thống MINI Interaction Unit với màn hình OLED tròn kích thước 9,4 inch. Trang bị này xuất hiện đầu tiên trên Cooper Electric, sau đó được mở rộng sang các dòng xe khác của hãng.

Màn hình trung tâm đảm nhiệm phần lớn chức năng điều khiển và hiển thị thông tin trên xe. Mini đã loại bỏ các nút điều chỉnh điều hòa vật lý, nhưng vẫn giữ núm xoay âm lượng. Những thông tin vận hành quan trọng có thể được hiển thị qua màn hình HUD (hiển thị trên kính lái).

Thiết kế giao diện kỹ thuật số mới của Mini.

Tuy nhiên, hình dạng đặc biệt của màn hình cũng tạo ra hạn chế khi sử dụng các ứng dụng kết nối điện thoại. Giao diện Apple CarPlay và Android Auto vốn được thiết kế cho màn hình chữ nhật, nên khi xuất hiện trên màn hình tròn của Mini, chúng chỉ hiển thị trong một khung hình chữ nhật, không tận dụng được toàn bộ diện tích.

Trong khi đó, hệ thống dẫn đường tích hợp sẵn của Mini có thể hiển thị trên toàn bộ màn hình tròn. Theo Brockhoff, trải nghiệm thực tế với hệ thống này vẫn hoạt động tốt.

Bên cạnh khả năng hiển thị, việc phụ thuộc nhiều vào màn hình cảm ứng cũng đặt ra vấn đề về thao tác điều khiển. Theo Motor1, người dùng có xu hướng quan tâm đến việc thiếu các nút bấm vật lý hơn là bản thân hình dạng tròn của màn hình.

Dù vậy, Mini chưa có ý định thay đổi thiết kế đặc trưng này. Brockhoff cho biết hãng vẫn để ngỏ khả năng nâng cấp công nghệ, cải thiện khả năng tích hợp các chức năng trong tương lai, nhưng việc duy trì kiểu dáng màn hình tròn vẫn là ưu tiên về thiết kế.

Hiện Mini chưa công bố kế hoạch bổ sung nút bấm vật lý hay thay đổi đáng kể cách bố trí bảng điều khiển trên các mẫu xe tiếp theo.