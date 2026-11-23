Mini Concert “Lào Cai Say Hi” khuấy động không khí tại Quảng trường 19/8
Tối 23/11, tiếp nối Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai - Sắc màu hội tụ”, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, Mini Concert “Lào Cai Say Hi” mang đến không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, tạo nên không khí lễ hội đa sắc màu trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Chương trình mở đầu với những tiết mục âm nhạc đặc sắc do các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai biểu diễn đã mang đến những giai điệu trẻ trung, cuốn hút qua các ca khúc được dàn dựng công phu, tạo không khí hào hứng cho khán giả.
Tiếp nối chương trình là màn trình diễn DJ của DJ Loly cùng MC Hype Thiên Tee. Những giai điệu sôi động, âm thanh hiện đại và phong cách biểu diễn trẻ trung đã khuấy động không gian quảng trường, mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, giàu năng lượng.
Với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc hiện đại, Mini Concert “Lào Cai Say Hi” không chỉ nối dài không khí vui tươi của ngày hội mà còn tạo thêm sân chơi văn hóa, giải trí hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.
Chương trình góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh, lan tỏa hình ảnh Lào Cai giàu bản sắc, năng động, trẻ trung và hội nhập.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mini-concert-lao-cai-say-hi-khuay-dong-khong-khi-tai-quang-truong-198-post915293.html