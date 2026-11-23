Chương trình mở đầu với những tiết mục âm nhạc đặc sắc do các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai biểu diễn đã mang đến những giai điệu trẻ trung, cuốn hút qua các ca khúc được dàn dựng công phu, tạo không khí hào hứng cho khán giả.

Các bạn trẻ hào hứng cổ vũ, hưởng ứng những tiết mục biểu diễn, tạo nên không khí trẻ trung, náo nhiệt tại Quảng trường 19/8.

Tiếp nối chương trình là màn trình diễn DJ của DJ Loly cùng MC Hype Thiên Tee. Những giai điệu sôi động, âm thanh hiện đại và phong cách biểu diễn trẻ trung đã khuấy động không gian quảng trường, mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, giàu năng lượng.

Nhân dân hào hứng hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động, giao lưu tại Mini Concert “Lào Cai Say Hi”.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc hiện đại, Mini Concert “Lào Cai Say Hi” không chỉ nối dài không khí vui tươi của ngày hội mà còn tạo thêm sân chơi văn hóa, giải trí hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Chương trình góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh, lan tỏa hình ảnh Lào Cai giàu bản sắc, năng động, trẻ trung và hội nhập.