Minho (SHINee) tham gia cuộc thi ba môn phối hợp lần thứ ba

Vào ngày 6/11, chương trình I Live Alone sẽ công chiếu những thước phim về Minho khi anh tham gia một cuộc thi ba môn phối hợp (triathlon) tại Tongyeong, tỉnh Gyeongsang Nam. Với biệt danh "Người đàn ông lửa" (Fire Man), Minho bước vào cuộc đua với ước mơ trở thành một "Người sắt" (Iron Man). Đây là lần thứ ba anh tham gia một cuộc thi ba môn phối hợp. Dù lịch trình bận rộn, anh vẫn duy trì việc tập luyện bơi lội, đạp xe và chạy bộ.

Minho đã đến địa điểm thi đấu từ một ngày trước cùng với chiếc xe đạp mà anh gọi là "bạn cùng phòng" của mình, để hoàn tất thủ tục đăng ký vận động viên và kiểm tra thiết bị. Vào ngày diễn ra cuộc thi, bất chấp trời mưa, anh đã cùng nhiều vận động viên từ khắp cả nước tập trung tại đây. Chia sẻ về cảm xúc của mình, Minho cho biết: "Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích".

Cuộc thi ba môn phối hợp bao gồm 1,5km bơi, 40km đạp xe và 10km chạy bộ. "Mục tiêu của tôi là thiết lập một kỷ lục cá nhân mới", Minho khẳng định, thể hiện quyết tâm hoàn thành cuộc đua. Được biết, anh đã nỗ lực vượt qua những thử thách khắc nghiệt, đồng thời tự khích lệ bản thân bằng câu nói: "Không viện cớ, không than vãn".

Tập ​​phát sóng này diễn ra ngay sau khi Minho đưa ra quyết định liên quan đến thành tích chạy marathon của mình. Vào ngày 1/11, anh đã hoàn thành cự ly marathon đầy đủ (42,195km) tại giải 2026 JTBC Seoul Marathon, sự kiện do JTBC, Liên đoàn Điền kinh Hàn Quốc và Runable đồng tổ chức với thời gian 3 giờ 0 phút 18 giây, chỉ thiếu 18 giây nữa là đạt cột mốc dưới 3 giờ (sub 3). Tuy nhiên, một tranh cãi đã nổ ra sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy một người dẫn tốc (pacemaker) đặt tay lên eo và lưng của anh, giống như đang đẩy anh về phía trước.

Vào ngày 3/11, Minho đã gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội, thừa nhận: "Mọi chuyện xảy ra đều là do những thiếu sót của bản thân tôi", đồng thời bày tỏ mong muốn không công nhận kết quả marathon đó. Ban tổ chức đã chấp thuận yêu cầu của anh vào ngày 4/11 và quyết định không ghi nhận thành tích chính thức.