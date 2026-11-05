Minho (SHINee) rút kết quả marathon sau tranh cãi về cáo buộc được hỗ trợ thể chất

Ngày 4/11, Runable, đơn vị tổ chức JTBC Seoul Marathon 2026, xác nhận với Dispatch rằng phía Minho đã thông báo ý định rút kết quả thi đấu của anh khỏi sự kiện. Ban tổ chức cho biết đã chấp nhận đề nghị này và quyết định không công bố thành tích của nam ca sĩ như một kỷ lục chính thức.

Tranh cãi bắt nguồn từ cuộc thi marathon diễn ra ngày 1/11, khi Minho hoàn thành cự ly marathon đầu tiên trong sự nghiệp với thời gian 3 giờ 18 giây.

Thành tích này khiến anh chỉ còn cách cột mốc dưới 3 giờ đúng 18 giây. Trong marathon, thuật ngữ "sub-3" được dùng để chỉ việc hoàn thành cự ly 42,195 km trong thời gian dưới 3 giờ, một mục tiêu đáng chú ý đối với nhiều vận động viên chạy bộ.

Ảnh: Allkpop

Tuy nhiên, sau cuộc đua, một đoạn video ghi lại cảnh một người dẫn tốc đặt tay lên lưng Minho trong lúc chạy tạo cảm giác anh được đẩy về phía trước đã lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh này làm dấy lên nghi vấn nam ca sĩ nhận được sự hỗ trợ về thể chất từ người khác, qua đó gây tranh luận về tính công bằng của thành tích.

Theo quy tắc kỹ thuật của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (WA), hành động nhận sự hỗ trợ thể chất để tiến lên từ người khác là bị cấm.

Trước những ý kiến trái chiều, ngày 3/11, Minho đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội. Nam ca sĩ thừa nhận sự việc xuất phát từ những thiếu sót của bản thân và bày tỏ sự xấu hổ khi một người luôn trân trọng, yêu thích thể thao lại vướng vào tranh cãi như vậy.

Anh cũng cam kết sẽ cẩn trọng hơn để tránh những tình huống tương tự trong tương lai, đồng thời nỗ lực thể hiện hình ảnh tích cực hơn.

Dù chấp nhận việc Minho rút kết quả, ban tổ chức không đưa ra kết luận chính thức rằng nam ca sĩ đã vi phạm quy định thi đấu. Anh tham gia ở hạng mục Masters dành cho vận động viên nghiệp dư, không phải nội dung dành cho các vận động viên chuyên nghiệp.

Ảnh: Allkpop

Ban tổ chức cũng không đưa ra phán quyết cuối cùng về việc liệu các quy định thi đấu và kỹ thuật của Giải vô địch điền kinh thế giới 2026 có được áp dụng đối với vận động viên nghiệp dư hay không. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức chưa xác định liệu hành vi tiếp xúc cơ thể trong tình huống nói trên có đủ căn cứ để cấu thành vi phạm luật thi đấu hay không.

Như vậy, việc Minho tự nguyện rút kết quả đồng nghĩa với việc thành tích 3 giờ 18 giây của anh sẽ không được ghi nhận là kỷ lục chính thức tại giải đấu. Tuy nhiên, động thái này không phải là một quyết định xử phạt hay kết luận anh đã gian lận trong cuộc thi.