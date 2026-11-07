Minho (SHINee) gặp tai nạn khi tham gia cuộc thi thể thao

Theo MyDaily, trong tập phát sóng ngày 6/11 của chương trình I Live Alone trên đài MBC, Minho (SHINee) đã chia sẻ hành trình tham gia cuộc thi ba môn phối hợp được tổ chức tại Tongyeong, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc.

Cuộc thi gồm ba nội dung liên tiếp là bơi 1,5 km, đạp xe 40 km và chạy bộ 10 km. Minho đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ chặng đua trong khoảng 2 giờ 20 phút, đồng thời cải thiện kỷ lục cá nhân. "Tôi bắt đầu vì muốn thử thách bản thân đến giới hạn. Nhưng khi thực sự tham gia, tôi cũng muốn đạt thành tích tốt hơn", nam ca sĩ chia sẻ.

Minho (SHINee) đã chia sẻ hành trình tham gia cuộc thi ba môn phối hợp.

Tuy nhiên, thử thách đầu tiên đã không diễn ra suôn sẻ. Khi đang bơi giữa đông đảo vận động viên, Minho bất ngờ bị chân của người phía trước va trúng mặt.

Nam thần tượng cho biết những va chạm cơ thể là điều khó tránh khỏi trong các cuộc thi bơi đường dài có đông người tham gia.

"Tôi có cảm giác như mình đang chảy máu. Mỗi lần lấy hơi, tôi đều cố kiểm tra bằng miệng, nhưng vì nước biển vốn đã mặn nên không thể xác định được", anh nhớ lại.

Dù vậy, Minho vẫn tiếp tục thi đấu và hoàn thành 1,5 km bơi trong 26 phút, vượt mục tiêu dưới 30 phút mà bản thân đặt ra.

Khi di chuyển đến khu vực chuyển tiếp, vùng mắt của nam ca sĩ đã xuất hiện dấu hiệu sưng tấy. Nhận thấy điều bất thường, MC Jun Hyun Moo lập tức hỏi thăm và được Minho xác nhận rằng anh bị sưng nhẹ do va chạm.

Bước sang nội dung đạp xe, thành viên SHINee tiếp tục đối mặt với những khó khăn do thời tiết không thuận lợi. Cơn mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt, nhiều vận động viên gặp sự cố trong quá trình di chuyển. Trước tình hình này, Minho quyết định ưu tiên an toàn thay vì cố gắng tăng tốc để cải thiện thành tích.

Không lâu sau, hệ thống chuyển số phía trước của xe đạp gặp trục trặc, khiến nam ca sĩ phải dùng nhiều sức hơn khi lên dốc. "Mưa quá lớn khiến hệ thống không thể chuyển số bình thường. Nếu không chuyển được số, chân sẽ phải dùng rất nhiều sức khi lên dốc. Lúc đó tôi thực sự nghĩ mọi chuyện hỏng hết rồi", Minho kể.

Dẫu gặp khó khăn, nam thần tượng vẫn tự động viên: "Không viện cớ, không than vãn. Cứ tiếp tục đi, Minho!".

Thế nhưng, đến mốc 17,5 km, xích xe bất ngờ tuột ra, buộc anh phải dừng lại để tự sửa chữa. Sự cố khiến Minho mất thêm hơn một phút. Kết quả, phần đạp xe của anh chậm hơn mục tiêu khoảng 3 - 4 phút.

Dù tiếc nuối, Minho vẫn giữ tinh thần quyết tâm và đặt hy vọng cải thiện thành tích ở nội dung chạy bộ cuối cùng. "Gần đây tôi đã tập chạy rất nhiều, nên tôi nghĩ mình phải cố gắng bù lại thời gian ở phần chạy", thành viên SHINee chia sẻ.

Hành trình cố gắng của Minho khiến nhiều người ngưỡng mộ.