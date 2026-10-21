Minh Tú lộng lẫy trong thiết kế thuộc BST sắp ra mắt của NTK Hà Thanh Huy

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú tái xuất trước ống kính trong thiết kế mới của nhà thiết kế Hà Thanh Huy. Cô là gương mặt đầu tiên được công bố tham gia show diễn cá nhân THE COLOR OF TIME - SỰ TĨNH LẶNG, đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang của nhà thiết kế Hà Thanh Huy.

Minh Tú diện thiết kế của Hà Thanh Huy.

Cụ thể, Hà Thanh Huy giới thiệu bộ ảnh Minh Tú diện thiết kế nằm trong bộ sưu tập đầu tay sẽ được trình làng tại show diễn vào ngày 7/11. Sự xuất hiện của nữ siêu mẫu nhận được sự quan tâm khi cô có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế từ nhiều năm trước.

Trong bộ ảnh, Minh Tú diện chiếc váy được Hà Thanh Huy sáng tạo dựa trên hình ảnh cây tre Việt Nam. Đây là biểu tượng gắn liền với sức sống bền bỉ, tinh thần kiên cường và vẻ đẹp trường tồn qua năm tháng. Những đường xếp ly mềm mại mô phỏng thân tre, kết hợp cùng phom dáng uyển chuyển, tạo nên tổng thể hài hòa giữa nét mạnh mẽ và sự nữ tính.

Minh Tú diện chiếc váy được Hà Thanh Huy sáng tạo dựa trên hình ảnh cây tre Việt Nam.

Thiết kế sử dụng hai sắc độ chuyển màu từ đen trầm sang xanh, gợi liên tưởng đến những biến chuyển của thời gian. Qua từng lớp màu sắc, trang phục truyền tải thông điệp về hành trình trưởng thành của con người, khi những trải nghiệm và thử thách góp phần tạo nên bản lĩnh, chiều sâu nội tâm.

Chia sẻ về mối quan hệ với Hà Thanh Huy, Minh Tú cho biết cả hai đã quen biết nhau hơn một thập kỷ thông qua những người bạn chung. Thời điểm đó, nhà thiết kế chưa chính thức theo đuổi lĩnh vực thời trang mà vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, học hỏi.

"Tú biết Huy từ mười mấy năm trước, qua vài người bạn chung. Lúc đó Huy chưa dấn thân vào thời trang nữa mà chỉ mới đang tìm hiểu và học hỏi. Cả hai dường như có một tuổi thanh xuân cùng với nhau", nữ siêu mẫu chia sẻ.

Hiện tại, Minh Tú dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe và gia đình. Cô cũng thẳng thắn nhìn nhận vóc dáng của bản thân chưa đạt trạng thái phù hợp với phom chuẩn của người mẫu như trước đây. Dù vậy, khi nhận được lời mời từ người bạn lâu năm, cô nhanh chóng đồng ý tham gia.

Theo Minh Tú, việc Hà Thanh Huy tổ chức show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề, đồng thời ra mắt bộ sưu tập đầu tay trên sàn diễn, là dấu mốc đáng nhớ. Nữ siêu mẫu mong muốn góp mặt để chia sẻ niềm vui với đồng nghiệp đã gắn bó cùng mình qua nhiều năm. Đặc biệt, chiếc váy được nhà thiết kế thực hiện riêng giúp cô cảm thấy tự tin hơn khi thực hiện bộ ảnh.

Dù đã hơn một năm không chụp hình thời trang, Minh Tú vẫn thể hiện khả năng tạo dáng chuyên nghiệp, giữ thần thái trước ống kính và truyền tải tinh thần của thiết kế.

Nhân dịp này, Minh Tú gửi lời chúc Hà Thanh Huy có một show diễn thành công, thể hiện trọn vẹn những ý tưởng đã ấp ủ và nhận được sự đón nhận của khán giả dành cho các thiết kế trong bộ sưu tập đầu tay.

Minh Tú là gương mặt đầu tiên được công bố tham gia show diễn cá nhân của nhà thiết kế Hà Thanh Huy.

THE COLOR OF TIME - SỰ TĨNH LẶNG được xây dựng từ những chiêm nghiệm về thời gian, sự trưởng thành và những giá trị mỗi người lựa chọn gìn giữ. Bên cạnh cây tre, chiếc nón lá cũng là hình ảnh chủ đạo, đại diện cho nét duyên dáng, mềm mại và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thông qua hai biểu tượng quen thuộc, Hà Thanh Huy hướng đến việc thể hiện vẻ đẹp dung hòa giữa sự dịu dàng và bản lĩnh. Bộ sưu tập đồng thời là cách nhà thiết kế nhìn lại hành trình một thập kỷ làm nghề, gửi gắm những trải nghiệm cá nhân cùng lòng biết ơn dành cho những người đã tin tưởng, ủng hộ và đồng hành với mình.

Nhà thiết kế Hà Thanh Huy tổ chức show diễn cá nhân đầu tiên vào 7/11 sắp tới.