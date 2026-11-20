Trải qua 6 năm hoạt động, doanh nghiệp tập trung phát triển các mô hình đào tạo từ trực tuyến đến trực tiếp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về việc tháo gỡ xung đột và kết nối các thế hệ trong xã hội hiện đại.

Minh Trí Thành (hoạt động thông qua nền tảng minhtrithanh.com) đưa ra mục tiêu cung cấp các giải pháp hỗ trợ phụ huynh nâng cao nhận thức, thay đổi phương pháp nuôi dạy con, từ đó kiến tạo môi trường gia đình hài hòa hơn.

Tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành

Đại diện doanh nghiệp cho biết, tầm nhìn dài hạn đến năm 2030 của Minh Trí Thành là phát triển thành một trung tâm huấn luyện kỹ năng đồng hành cùng con trẻ, đặt mục tiêu tiếp cận và hỗ trợ các gia đình trong việc cải thiện chất lượng các mối quan hệ.

Trong bối cảnh áp lực từ đời sống hiện đại khiến sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái đối mặt với nhiều rào cản, các dịch vụ của Minh Trí Thành chủ yếu hướng tới việc giải tỏa áp lực tinh thần và những trở ngại trong giao tiếp.

Để tiếp cận đa dạng nhóm đối tượng, đơn vị thiết kế các chương trình đào tạo phân tầng, linh hoạt giữa nền tảng trực tuyến và các sự kiện trực tiếp, với cả hình thức miễn phí và thu phí.

Đối với chuỗi chương trình trực tuyến, Minh Trí Thành thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, chia sẻ chuyên đề hướng đến đối tượng phụ huynh.

Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh

Điển hình là các chương trình mang tên “Đường đến trái tim con” hay “Cha mẹ tỉnh thức”, tập trung cung cấp kiến thức nền tảng về tâm lý học lứa tuổi.

Mục đích của các chương trình này là giúp phụ huynh nhận diện cảm xúc, điều chỉnh kỳ vọng cá nhân và thay đổi phương pháp tiếp cận để xây dựng sự kết nối an toàn với trẻ em.

Bên cạnh đó, các chương trình như “Phụ nữ tỉnh thức” hay chuyên đề “Khai minh tâm trí - Thấu hiểu bản thân”, “Chữa lành mối quan hệ” do Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh chia sẻ được thiết kế nhằm hỗ trợ người tham gia giải tỏa áp lực, tháo gỡ những định kiến và tái thiết lập sự cân bằng trong cuộc sống.

Các nội dung này hướng tới việc quản trị tinh thần, giúp khách hàng có tư duy chủ động và tích cực hơn trong các mối quan hệ xã hội.

Ngoài nền tảng trực tuyến, định hướng phát triển của Minh Trí Thành còn có các chương trình chuyên sâu và trải nghiệm thực tế như: Kiến tạo cuộc đời mới - Đường về hạnh phúc, Nâng Tầm Camp hay các chuyến đi thực tế Chinh phục Fansipan.

Các hoạt động này được giới thiệu là không gian để khách hàng thực hành trực tiếp các kỹ năng quản trị cảm xúc và vượt qua giới hạn của bản thân.

Đơn vị kỳ vọng môi trường trải nghiệm thực tế sẽ giúp người tham gia khám phá những khả năng còn ẩn giấu, nhận diện rõ các hành vi chưa phù hợp trong cách ứng xử với chính mình và những người xung quanh, qua đó chủ động điều chỉnh để xây dựng các mối quan hệ hài hòa, bền vững.

Hình ảnh Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh chia sẻ tại một chương trình

Đánh giá về tính ứng dụng của các chương trình, phản hồi từ một số khách hàng cho thấy những chuyển biến nhất định trong việc thay đổi phương pháp giáo dục gia đình.

Chị Nguyễn Thị Mộng Thu, một khách hàng tại TP.HCM chia sẻ, việc tham gia các buổi học trực tuyến đã giúp chị biết cách lắng nghe hơn, từ đó hỗ trợ con gái cải thiện hành vi và hòa nhập tốt hơn với môi trường học đường.

Tương tự, trường hợp của chị Lương Thị Thắm (làm việc tại Hồng Kông) cũng ghi nhận sự thay đổi trong cách tương tác, giúp cải thiện tình trạng căng thẳng của con trai sau một thời gian dài thiếu vắng sự đồng hành thường xuyên của người mẹ.

Có thể thấy, sau 6 năm gia nhập thị trường, Minh Trí Thành đã xây dựng được một hệ sinh thái chương trình tư vấn, phát triển bản thân và gắn kết gia đình tương đối đa dạng.

Dù các mục tiêu dài hạn vẫn cần thời gian và những bộ tiêu chuẩn đánh giá khắt khe hơn để minh chứng, song các hoạt động của Minh Trí Thành đã và đang góp phần cung cấp thêm một kênh tham khảo cho các bậc phụ huynh trong quá trình tìm kiếm giải pháp đồng hành cùng con trẻ.