Minh tinh Oscar lên tiếng về thảm họa điện ảnh có Taylor Swift

Theo Variety, minh tinh gạo cội Judi Dench vừa có những chia sẻ đáng chú ý về Cats, bộ phim ca nhạc từng gây tranh cãi dữ dội khi ra mắt năm 2019. Trong cuốn hồi ký sắp phát hành mang tên Is It Too Late to Make a Run for It?, nữ diễn viên 91 tuổi bày tỏ sự thất vọng trước kết quả của tác phẩm, đồng thời thừa nhận đến nay bà vẫn chưa xem bản dựng hoàn chỉnh của bộ phim mà mình từng tham gia.

Được đạo diễn bởi Tom Hooper, người đứng sau thành công của The King's Speech và Les Misérables, Cats từng là một trong những dự án điện ảnh được mong chờ khi công bố. Bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên nổi tiếng của nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber, tác phẩm từng chinh phục khán giả sân khấu suốt nhiều thập kỷ. Với nền tảng thương hiệu vững chắc cùng êkíp nổi tiếng, phiên bản điện ảnh ban đầu được kỳ vọng sẽ tạo nên một hiện tượng phòng vé mới.

Minh tinh Judi Dench gây chú ý khi lần đầu chia sẻ chi tiết về những trải nghiệm không mấy vui vẻ với bộ phim Cats.

Đáng chú ý, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên và nghệ sĩ đình đám gồm Judi Dench, Taylor Swift, Idris Elba, James Corden, Jennifer Hudson, Ian McKellen và Rebel Wilson. Trong đó, Judi Dench đảm nhận vai Old Deuteronomy, nhân vật mèo trưởng lão có vị trí quan trọng trong câu chuyện. Taylor Swift hóa thân thành Bombalurina, một trong những nhân vật nổi bật của tác phẩm, đồng thời tham gia thể hiện ca khúc dành riêng cho phiên bản điện ảnh.

Tuy nhiên, khi chính thức ra rạp vào tháng 12/2019, Cats nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích. Công nghệ kỹ xảo biến diễn viên thành những sinh vật nửa người nửa mèo bị đánh giá thiếu tự nhiên, tạo cảm giác kỳ lạ thay vì mang đến thế giới kỳ ảo như kỳ vọng. Từ tạo hình nhân vật, chuyển động cơ thể đến cách dàn dựng các tiết mục âm nhạc, nhiều yếu tố của bộ phim đều vấp phải phản ứng tiêu cực từ giới phê bình và khán giả.

Cats từng được kỳ vọng trở thành bom tấn nhạc kịch nhưng gây tranh cãi dữ dội vì tạo hình nhân vật bằng kỹ xảo máy tính.

Thất bại của Cats càng gây chú ý khi tác phẩm sở hữu nguồn kinh phí lớn cùng dàn sao nổi tiếng. Bộ phim chỉ thu về khoảng 75 triệu USD trên toàn cầu, không đạt kỳ vọng thương mại của nhà sản xuất. Tác phẩm còn trở thành cái tên quen thuộc tại giải Mâm Xôi Vàng, nơi tôn vinh những bộ phim và màn trình diễn bị đánh giá tệ nhất năm. Bản thân Judi Dench cũng từng nhận đề cử ở hạng mục diễn xuất của giải thưởng này.

Nhìn lại trải nghiệm trong cuốn hồi ký mới, Judi Dench thừa nhận bà cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ đến số phận của bộ phim. Nữ diễn viên cho rằng thật đáng tiếc khi Andrew Lloyd Webber đã chờ đợi rất lâu để tác phẩm được chuyển thể thành điện ảnh, nhưng kết quả cuối cùng lại không tương xứng với tâm huyết và tài năng của những người tham gia.

Dù vậy, Judi Dench cũng nhấn mạnh rằng bà chưa từng xem phiên bản hoàn chỉnh của Cats, vì thế không muốn trực tiếp đưa ra phán xét về chất lượng tác phẩm. Theo minh tinh, không một diễn viên hay nhà làm phim nào bắt đầu công việc với mong muốn tạo ra một sản phẩm tệ hại. Mỗi người đều cố gắng hoàn thành vai trò của mình và hy vọng thành quả cuối cùng sẽ được công chúng đón nhận.

Nữ minh tinh từng cảm thấy không phù hợp với vai diễn Old Deuteronomy và gặp nhiều khó khăn trong quá trình ghi hình.

Đáng chú ý, Judi Dench còn tiết lộ bản thân đã cảm thấy không thực sự phù hợp với nhân vật Old Deuteronomy ngay từ khi bắt đầu ghi hình. Cảm giác thiếu thoải mái khiến bà gặp khó khăn trong quá trình thể hiện vai diễn. Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự không hài lòng khi chứng kiến các vũ công trẻ phải chờ đợi trong trạng thái kiệt sức sau những cảnh quay kéo dài.

Tuy nhiên, hành trình thực hiện Cats không hoàn toàn chỉ có những ký ức tiêu cực. Judi Dench vẫn nhớ đến niềm vui khi gặp gỡ Taylor Swift trên phim trường, những trò chơi cùng huấn luyện viên thanh nhạc và món quà đặc biệt từ đồng nghiệp Jason Derulo. Vào ngày quay cuối cùng, nam ca sĩ đã tặng bà 50 bông hồng được phủ màu vàng, trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ của dự án.

Dù bộ phim không thành công, Judi Dench vẫn lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi làm việc cùng Taylor Swift và các đồng nghiệp.

Không riêng Judi Dench, nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber cũng nhiều lần công khai bày tỏ sự thất vọng với phiên bản điện ảnh. Ông từng chỉ trích cách chuyển thể và cho rằng bộ phim không nắm bắt được tinh thần âm nhạc của nguyên tác. Trong một cuộc phỏng vấn, Lloyd Webber thậm chí hài hước kể rằng trải nghiệm xem phim tệ đến mức ông quyết định nuôi một chú chó để được an ủi tinh thần.

Sau gần bảy thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Judi Dench hiểu rằng một bộ phim thành công không chỉ phụ thuộc vào danh tiếng của diễn viên hay chất lượng nguyên tác. Theo bà, điện ảnh là sự kết hợp của vô số yếu tố, từ thời điểm sản xuất, sự ăn ý giữa các nghệ sĩ đến tầm nhìn sáng tạo của đạo diễn. Đôi khi, dù tất cả đều có thiện chí, những yếu tố ấy vẫn không thể hòa hợp.

Sau nhiều năm, Cats vẫn được nhắc đến như một trong những thất bại đáng chú ý của Hollywood dù sở hữu dàn sao đình đám.

Cuốn hồi ký Is It Too Late to Make a Run for It? dự kiến phát hành ngày 3/11. Những chia sẻ của Judi Dench một lần nữa khiến Cats được nhắc đến như bài học đáng nhớ của Hollywood, khi một dự án có sự tham gia của những tên tuổi lớn như Taylor Swift và Judi Dench vẫn có thể trở thành thất bại điện ảnh. Tuy nhiên, với nữ minh tinh từng đoạt Oscar, điều quan trọng không phải tìm người chịu trách nhiệm, mà là những kinh nghiệm nghệ sĩ có thể rút ra sau mỗi tác phẩm không thành công.