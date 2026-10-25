Minh tinh Hollywood Nicole Kidman gây bất ngờ với vóc dáng ở tuổi 59

Theo MyDaily, mới đây, Nicole Kidman đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh nằm trong bộ hình trang bìa của tạp chí Vogue Australia. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với áo bra-top màu đen kết hợp quần denim xanh ngọc. Thiết kế đơn giản nhưng táo bạo giúp minh tinh khoe vòng eo thon gọn cùng cơ bụng săn chắc.

Nicole Kidman đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh nằm trong bộ hình trang bìa của tạp chí Vogue Australia.

Đáng chú ý, Nicole Kidman lựa chọn kiểu tóc vàng được tạo hiệu ứng ướt, kết hợp lối trang điểm sắc sảo và ánh nhìn đầy cuốn hút. Tổng thể mang đến hình ảnh hiện đại, cá tính, khác biệt với phong cách thanh lịch thường thấy của cô trên thảm đỏ.

Sinh năm 1967, Nicole Kidman hiện đã bước sang tuổi 59. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai và phong thái tự tin trước ống kính.

Bên cạnh những hình ảnh khoe vòng eo, minh tinh còn giới thiệu nhiều khung hình với các ý tưởng thời trang khác nhau, cho thấy khả năng biến hóa phong cách sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh những hình ảnh khoe vòng eo, minh tinh còn giới thiệu nhiều khung hình với các ý tưởng thời trang khác nhau.

Bộ ảnh mới nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm, đặc biệt khi Nicole Kidman từng gây bàn tán về diện mạo trong những lần xuất hiện gần đây.

Trước đó, làn da căng mịn cùng những thay đổi trên gương mặt nữ diễn viên khiến một số người đặt nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những suy đoán từ công chúng. Không có thông tin xác thực cho thấy Nicole Kidman đã thực hiện các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ như những lời đồn đoán.

Thay vì đưa ra lời giải thích về ngoại hình, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật và thời trang với phong thái tự tin. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, đời tư của Nicole Kidman cũng nhận được sự quan tâm trong thời gian gần đây. Theo MyDaily, minh tinh vừa trải qua cuộc ly hôn với ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban. Cả hai có hai con gái chung.

Thay vì đưa ra lời giải thích về ngoại hình, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật và thời trang với phong thái tự tin.

Sau những thay đổi trong cuộc sống cá nhân, Nicole Kidman vẫn duy trì sự hiện diện trong làng giải trí và tiếp tục góp mặt ở các dự án thời trang lớn. Ở tuổi 59, nữ diễn viên cho thấy cô không ngại thử nghiệm những phong cách mới, kể cả các thiết kế gợi cảm vốn thường gắn liền với hình ảnh của những ngôi sao trẻ.

Loạt ảnh trên Vogue Australia một lần nữa khẳng định sức hút của Nicole Kidman, không chỉ với tư cách một minh tinh Hollywood mà còn là gương mặt có dấu ấn riêng trong lĩnh vực thời trang.