Minh Tân – Gia Nghi muốn dành tặng HCĐ ASIAD 20 cho người hâm mộ

Minh Tân - Gia Nghi thi đấu ăn ý, mang về tấm HCĐ đầu tiên

Sáng 20.9, Nguyễn Hoàng Minh Tân – Trịnh Gia Nghi bước vào trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ môn teqball gặp cặp Quimcy Joaquim Dsouza – Mohamed Anas Imran Beg của Ấn Độ.

Đây là đối thủ không xa lạ với hai VĐV Việt Nam. Trước đó, tại tứ kết, Minh Tân – Gia Nghi từng đánh bại chính cặp VĐV Ấn Độ với tỷ số 2-0 (12-7, 12-10) để giành quyền vào bán kết.

Trong lần tái đấu quyết định tấm huy chương, Minh Tân – Gia Nghi nhập cuộc tự tin. Trước sự bám đuổi của đối thủ, hai VĐV Việt Nam vẫn duy trì được sự phối hợp ăn ý và giành chiến thắng 12-9 ở set đầu tiên.

Sang set 2, đại diện Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế và vươn lên dẫn 9-5. Đúng thời điểm này, VĐV nữ Quimcy Joaquim Dsouza gặp chấn thương khiến trận đấu phải tạm dừng khá lâu để được chăm sóc y tế.

Gia Nghi muốn dành tặng tấm huy chương quý giá cho người hâm mộ

Khi trận đấu trở lại, Minh Tân – Gia Nghi vẫn giữ được sự tập trung, không để lợi thế tuột khỏi tay và khép lại set đấu với chiến thắng 12-6.

Thắng chung cuộc 2-0 (12-9, 12-6), Nguyễn Hoàng Minh Tân – Trịnh Gia Nghi giành HCĐ nội dung đôi nam nữ teqball, đồng thời mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Ngay sau trận đấu, niềm vui hiện rõ trên gương mặt hai VĐV khi ngay trong lần đầu tiên tham dự ASIAD, họ đã có thể bước lên bục nhận huy chương. Minh Tân – Gia Nghi cho biết muốn dành tặng tấm huy chương này cho người hâm mộ Việt Nam, những người luôn dõi theo và cổ vũ đội tuyển.

Điều đặc biệt phía sau tấm HCĐ là cả hai đều mới chuyển sang teqball từ những môn thể thao khác. Minh Tân vốn là VĐV cầu mây, trong khi Gia Nghi xuất thân từ môn đá cầu.

Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng cho 2 VĐV mang về tấm huy chương đầu tiên

Với Gia Nghi, cơ duyên đến với teqball bắt đầu từ Giải vô địch Teqball thế giới 2024 được tổ chức tại TP.HCM. Giải đấu diễn ra từ ngày 3-8.12.2024, quy tụ 221 VĐV của 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo dấu mốc đáng chú ý cho sự phát triển của teqball tại Việt Nam.

“Năm 2024, khi TP.HCM đăng cai Giải vô địch Teqball thế giới, em mới bắt đầu biết đến môn này và đã quyết định chuyển sang thi đấu môn thể thao đầy mới mẻ nhưng rất thú vị này. Em sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa để cải thiện những điểm còn thiếu sót và cố gắng giành được huy chương cao hơn nữa”, Gia Nghi vui mừng chia sẻ.

Trong khi đó, Minh Tân thừa nhận anh chịu khá nhiều áp lực khi bước vào trận tranh HCĐ. Dù từng đánh bại đối thủ Ấn Độ ở tứ kết, việc phải tái đấu trong một trận đấu quyết định huy chương vẫn mang đến những thử thách khác.

Minh Tân chia sẻ, anh khá áp lực trong trận tranh HCĐ, nhưng cảm giác vượt qua đối thủ mà mình từng thắng ở tứ kết để giành huy chương ASIAD rất đặc biệt. “Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tập luyện tốt hơn nữa”, Minh Tân nói.

Hành trình đến tấm HCĐ của Minh Tân – Gia Nghi cũng trải qua không ít thử thách. Tại vòng bảng, cặp VĐV Việt Nam thi đấu 5 trận, khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Nhật Bản với tỷ số 12-11, 12-7. Sau thất bại 0-2 trước Iraq, Minh Tân – Gia Nghi lần lượt vượt qua Lào, Hàn Quốc và Kyrgyzstan để giành quyền vào tứ kết.

Trước khi chơi teqball, Minh Tân là VĐV môn Cầu mây

Tại tứ kết, hai VĐV Việt Nam thắng cặp Quimcy Joaquim Dsouza – Mohamed Anas Imran Beg của Ấn Độ 2-0 (12-7, 12-10). Đến bán kết, Minh Tân – Gia Nghi gặp cặp Dejaroen Phakpong – Wongkhamchan Suphawadi của Thái Lan, đôi VĐV đang đứng hạng 3 thế giới và sở hữu nhiều thành tích quốc tế. Đại diện Việt Nam thua 0-2 (8-12, 6-12), qua đó bước vào trận tranh HCĐ và tái đấu với Ấn Độ.

Ngay sau khi Minh Tân – Gia Nghi giành HCĐ, Đoàn Thể thao Việt Nam đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho hai VĐV. Trung tâm TDTT Hoa Lư (TP.HCM) cũng thưởng 1.000 USD cho cặp VĐV.

Tấm HCĐ càng đáng chú ý khi cả Minh Tân và Gia Nghi mới chuyển sang tập luyện teqball trong thời gian chưa lâu nhưng đã có thể cạnh tranh huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Đặc biệt, ASIAD 20 cũng là lần đầu tiên teqball góp mặt trong chương trình thi đấu của Đại hội. Vì thế, tấm HCĐ của Minh Tân – Gia Nghi không chỉ giúp Đoàn Thể thao Việt Nam “mở hàng” huy chương tại Aichi-Nagoya mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ đối với teqball Việt Nam.

Thành tích này cũng cho thấy những tín hiệu tích cực về tiềm năng phát triển của teqball Việt Nam. Với những VĐV có nền tảng kỹ thuật từ cầu mây, đá cầu và các môn thể thao sử dụng kỹ năng xử lý bóng bằng chân, teqball có thể tiếp tục được đầu tư, xây dựng lực lượng để hướng tới những thành tích cao hơn tại các đấu trường quốc tế trong tương lai.