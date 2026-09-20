Minh Tân, Gia Nghi giành huy chương đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Minh Tân, Gia Nghi đã làm nên dấu mốc đáng nhớ cho thể thao Việt Nam khi giành huy chương đồng nội dung đôi nam nữ môn teqball tại ASIAD 2026.

Ở trận tranh huy chương, đôi VĐV Việt Nam vượt qua Dsouza Quimcy Joaquim và Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Minh Tân và Gia Nghi bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi từng đánh bại chính đối thủ này 2-0 ở tứ kết.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi mang tấm huy chương đầu tiên về cho Thể thao Việt Nam tại Asiad 2026. Ảnh: Bùi Lượng.

Ngay từ những pha bóng đầu tiên, đôi Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận, phối hợp ăn ý và liên tục tạo sức ép bằng những pha xử lý chính xác.

Set đấu đầu tiên diễn ra giằng co ở những điểm số đầu tiên. Nhưng bộ đôi VĐV Việt Nam càng chơi càng chắc tay, duy trì sự bình tĩnh trong các tình huống quyết định để tạo khoảng cách và giành lợi thế.

Sang set thứ hai, đại diện Ấn Độ nỗ lực đẩy cao tốc độ nhằm tìm cơ hội trở lại. Dù vậy, Minh Tân và Gia Nghi vẫn giữ được sự tập trung, phối hợp nhịp nhàng và kiểm soát tốt những điểm số quan trọng. Những pha xử lý mềm mại nhưng đầy chính xác giúp đôi Việt Nam hoàn tất chiến thắng.

Tấm huy chương đồng không chỉ là thành quả của bản lĩnh và sự ăn ý giữa Minh Tân - Gia Nghi, mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ của teqball Việt Nam tại ASIAD.

Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho hành trình vượt qua nhiều đối thủ mạnh của đôi VĐV Việt Nam trên đất Nhật Bản.