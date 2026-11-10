Minh Tâm tỏa sáng, U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng Gia Lai VTV Cup 2026

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã chủ động dâng cao đội hình và áp đặt lối chơi pressing tầm cao lên phần sân đối phương. Sự cơ động của bộ đôi chạy cánh Lê Đình Long Vũ và Nguyễn Quang Duyệt giúp đội chủ nhà nhanh chóng làm chủ thế trận.

Sức ép liên tục của U23 Việt Nam được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 17. Từ pha tạt bóng chính xác bên hành lang cánh trái của Quang Duyệt, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm di chuyển thông minh, bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đập đất vào góc xa mở tỷ số trận đấu.

Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp giúp U23 Việt Nam đại thắng U23 Thái Lan 3-0. Ảnh: HAGL

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo đỏ thi đấu đầy hưng phấn. Đến phút 45, vỡ òa cảm xúc lại xuất hiện trên khán đài sân Pleiku. Xuất phát từ quả treo bóng chuẩn xác của Cao Hoàng Minh từ cánh phải, Minh Tâm bay người đánh đầu tầm thấp vô cùng dũng mãnh, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh chủ động thực hiện những điều chỉnh nhân sự chiến thuật khi tung Nguyễn Đức Phú, Thái Bá Đạt, Trần Gia Bảo và tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng vào sân nhằm duy trì thể lực cũng như thử nghiệm các phương án tác chiến mới.

U23 Thái Lan dồn lực lượng dâng cao tìm bàn gỡ, song các đợt lên bóng của đội khách nhanh chóng bị hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật do Đinh Quang Kiệt và Lê Nguyên Hoàng chỉ huy bẻ gãy.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, U23 Việt Nam còn liên tục tung ra những đường phản công sắc lẹm. Phút 85, nhận đường chọc khe của Williams Minh Hoàng, tài năng trẻ Trần Gia Bảo tự tin cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm đối phương và bị thủ môn Sirassawut lao ra phạm lỗi rõ ràng. Trên chấm 11m ở phút 86, chính Williams Minh Hoàng bước lên thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng và uy lực vào góc trái, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho đội chủ nhà.

Ở trận đấu diễn ra trước đó lúc 15h cùng ngày trên sân Pleiku, U23 Qatar và U23 Singapore đã hòa nhau với tỷ số 0-0 sau 90 phút. Với kết quả này, U23 Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 12/11, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Qatar vào lúc 15h, trong khi U23 Việt Nam tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vô địch bằng cuộc đọ sức với U23 Singapore vào lúc 19h cùng ngày.

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Đinh Quang Kiệt, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Bảo Long, Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Minh Tâm, Cao Hoàng Minh, Nguyễn Quang Duyệt, Lê Văn Thuận, Lê Đình Long Vũ.

U23 Thái Lan: Sirassawut Wongraankham; Pakawat Taengakson, Jittipat Wasungnoen, Tontawan Puntamunee, Peeranan Buakai, Chaiyasit Popoon, Jehhanafee Mamah, Wanthayawut Nuchkasae, Siradanai Phosri, Paripan Wongsa, Eakaphat Jaenooduang.

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