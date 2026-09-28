Minh Tâm phát triển, duy trì 56 ha trám đen

Diện tích trám đen hiện có tập trung tại các xóm: Bình Minh, Lang Môn, Đồng Tâm, Hợp Nhất, Long Hoa và Đông Sơn. Qua thực tế sản xuất, cây có tỷ lệ sống trên 95%, năng suất ước đạt 5 - 7 tấn quả tươi/ha. Với giá bán từ 100 - 120 nghìn đồng/kg, mỗi ha có thể mang lại thu nhập khoảng 80 - 120 triệu đồng/năm, cao khoảng 2 lần so với một số cây trồng truyền thống trên cùng diện tích.

Quả trám đen mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập ổn định cho người dân.

Cùng với duy trì, chăm sóc diện tích hiện có, xã Minh Tâm đang rà soát, phục tráng nguồn giống, khoanh vùng và vận động người dân mở rộng diện tích theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng sản phẩm OCOP và du lịch trải nghiệm. Đến nay, 333 hộ tại các xóm Gia Bằng, Bình Minh và Lang Môn đăng ký trồng mới 24 ha với trên 12.000 cây giống ghép, từng bước mở rộng vùng trồng và nâng cao giá trị, tạo thu nhập ổn định cho người dân.