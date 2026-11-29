Xã Minh Sơn tích cực vận động người dân trồng và chăm sóc nhiều tuyến đường hàng rào xanh.

Để cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã Minh Sơn đã chủ động ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động theo từng quý, từng năm với trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trên lĩnh vực kinh tế, xã tích cực vận động Nhân dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật nhằm chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng và vật nuôi; đồng thời đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, địa phương phấn đấu tích tụ đạt 1.110ha, trong đó có 290ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, xã đang hình thành các vùng chuyên canh cây trồng chủ lực có lợi thế như lúa, ngô, rau quả, cây thức ăn chăn nuôi cùng các loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao như cam, dưa vàng, dứa tại các thôn Minh Thủy, Lam Sơn, Trung Tâm, Liên Minh...

Cùng với phát triển kinh tế, xã Minh Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động Nhân dân hiến đất cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông nông thôn, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã nhận thức rõ trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương và tự nguyện hiến đất mở đường. Theo báo cáo của UBND xã, từ tháng 9/2025 đến nay, Nhân dân toàn xã đã hiến gần 1.600m2 đất, giúp nhiều tuyến đường được mở rộng và cứng hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương. Đây là tiền đề quan trọng để xã thực hiện thắng lợi 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Minh Sơn luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Nhân dân. Tính từ tháng 8/2025 đến nay, UBND xã Minh Sơn đã xử lý dứt điểm 85/89 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân, đạt tỷ lệ gần 97%. Qua đó, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, xã Minh Sơn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số nhằm tạo sự minh bạch cho doanh nghiệp, người dân và xây dựng “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”. Địa phương đã tập trung hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm phục vụ hành chính công; bồi dưỡng năng lực số, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay, toàn xã đã tiếp nhận 5.589 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó giải quyết xong 5.486 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,15%, và 95 hồ sơ đang xử lý trong hạn. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình đạt 100%.

Đồng chí Phạm Thị Thu, Bí thư Đảng ủy xã Minh Sơn cho biết: Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Sơn tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, có năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tận tụy phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó, xã tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động Nhân dân hiến đất đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại. Qua đó, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng xã Minh Sơn ngày càng phát triển.