Minh Quang tổng kết công tác người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021–2025

Đại biểu dự chương trình.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, xã Minh Quang và người có uy tín trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn xã giai đoạn 2021–2025. Xã Minh Quang hiện có 37 người có uy tín trên địa bàn 38 thôn. Trong giai đoạn 2021–2025, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm triển khai các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; thực hiện cung cấp thông tin, báo chí, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện để người có uy tín tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND xã Minh Quang tặng giấy khen 22 người có uy tín có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, đội ngũ người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng các công trình hạ tầng. Đồng thời, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự, tham gia hòa giải các mâu thuẫn tại cơ sở, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm của người có uy tín tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo tồn văn hóa truyền thống, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự và vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, xã Minh Quang tặng quà người có uy tín xã Minh Quang.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Minh Quang đã khen thưởng 22 cá nhân là người có uy tín có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, xã tổ chức tặng quà lưu niệm, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người có uy tín đối với sự phát triển của địa phương.