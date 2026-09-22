Minh Quang bàn giao 17 máy tính xách tay phục vụ chuyển đổi số tại cơ sở

Lãnh đạo xã Minh Quang bàn giao máy tính cho cán bộ thôn.

Tại hội nghị, UBND xã Minh Quang đã trao 17 máy tính xách tay cho đại diện các thôn và đơn vị trực thuộc. Hoạt động này nằm trong gói kinh phí khoảng 1 tỷ đồng được phê duyệt nhằm đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số toàn diện tại địa phương.

Việc trang bị đồng bộ máy tính xách tay giúp hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Qua đó, tạo thuận lợi trong việc khai thác các nền tảng số, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và triển khai hiệu quả các chỉ tiêu chuyển đổi số ngay tại từng khu dân cư.

Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo UBND xã Minh Quang yêu cầu các đơn vị, thôn thụ hưởng quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích, khai thác tối đa công năng phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, đề nghị mỗi cán bộ không ngừng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đây là giải pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị tại cấp xã, từng bước hoàn thiện hạ tầng số, góp phần xây dựng chính quyền số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn.