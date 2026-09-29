Minh Quân, Vinh Hiển dự giải pickleball đồng đội MLP châu Á 2026

Theo đó, ASP quy tụ 6 tay vợt pickleball chất lượng gồm: Đỗ Minh Quân (đội trưởng), Trương Vinh Hiển, Sophia Nhi Huỳnh, Ken Tam, Tama Shimabukuro và cựu tay vợt top 38 thế giới WTA Kaitlyn Christian. Đội hình được xây dựng dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc Việt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trương Vinh Hiển sát cánh của Minh Quân ở MLS Asia 2026

Mùa giải đầu tiên của MLP Asia 2026 dự kiến khởi tranh từ 13/11, trong đó các tay vợt Việt Nam dự kiến được chơi trên sân nhà vào ngày 21/11.

Bên cạnh đấu trường khu vực, ASP còn đưa ra đề án phát triển giải đồng đội trong nước từ năm 2027 và đào tạo các tài năng trẻ (Junior), nhằm tạo thêm độ vững vàng, phát triển của pickleball chuyên nghiệp tại Việt Nam.