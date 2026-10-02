Minh Kiên thử sức với vai cô gái Khmer trong 'Trại buôn người'

Minh Kiên (bên trái) trong phim điện ảnh mới nhất "Trại buôn người"

Với vai cô gái Khmer Út Đẹt trong Trại buôn người, Huỳnh Minh Kiên có thêm cơ hội thể hiện sau phim đầu tay. Những cảnh đoàn tụ, ánh mắt sợ hãi và tạo hình mộc mạc giúp cô tạo được sự khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của một á hậu, dù diễn xuất vẫn còn những điểm cần tiếp tục trau dồi.

Nhiều điểm cần tiếp tục cải thiện

Trong Trại buôn người (đạo diễn Dương Bảo Anh), giữa nhiều cảnh truy đuổi và đối đầu, vai Út Đẹt được xây dựng qua những khoảnh khắc ít lời: ánh mắt của cô gái bị đưa vào trại, phản ứng khi nhận ra người thân và tiếng khóc sau những ngày sống trong sợ hãi.

Út Đẹt là em gái của Ny, nhân vật do Steven Nguyễn thủ vai. Mắc bẫy lời mời “việc nhẹ lương cao”, cô bị đưa vào đường dây buôn người. Sự mất tích của em gái khiến Ny tìm kiếm, chấp nhận nguy hiểm để đưa Đẹt trở về. Từ đó, câu chuyện mở rộng sang cuộc đấu tranh sinh tồn của những người bị giam giữ.

Dù không có nhiều thời lượng, Út Đẹt giữ vai trò quan trọng trong tuyến truyện của Ny. Nhân vật vừa là nguyên nhân khiến người anh bước vào cuộc tìm kiếm, vừa duy trì mạch tình cảm gia đình giữa những biến cố.

Cảnh gặp lại anh trai là phân đoạn Minh Kiên có nhiều đất diễn nhất. Sau thời gian bị kiểm soát và sống trong sợ hãi, Đẹt nhận ra Ny rồi bật khóc. Cảm xúc được đẩy lên từ khoảnh khắc nhận diện, sau đó mới chuyển thành tiếng khóc và những phản ứng trên gương mặt.

Ở những đoạn ít lời, ánh mắt là phần được Minh Kiên sử dụng khá nhiều. Út Đẹt được xây dựng là một cô gái miền quê, thật thà và ít kinh nghiệm sống. Khi bị đưa đến môi trường xa lạ, cô phải quan sát những người xung quanh nhưng không biết ai có thể tin tưởng. Sự bối rối, lo lắng và sợ hãi được thể hiện qua ánh nhìn cùng những thay đổi nhỏ trên gương mặt.

"Trại buôn người" khai thác câu chuyện nhiều người bị mắc bẫy lời mời “việc nhẹ lương cao”, bị đưa vào đường dây buôn người tàn bạo

Cách thể hiện này phù hợp với tính cách nhân vật. Minh Kiên không cố làm Đẹt trở nên chủ động hoặc sắc sảo hơn hoàn cảnh và xuất thân cho phép. Trong một số cảnh, sự vụng về của nhân vật cũng cho thấy rõ trạng thái bị động khi cô bất ngờ rơi vào tình huống nguy hiểm.

Tạo hình cũng hỗ trợ cho vai diễn. Gương mặt ít trang điểm, trang phục đơn giản và vẻ ngoài lấm lem giúp Minh Kiên hòa vào nhóm nạn nhân trong trại. Hình ảnh một á hậu thường xuất hiện tại các sự kiện được thay bằng cô gái dễ tổn thương, đang tìm cách sống sót.

Tuy nhiên, diễn xuất của Minh Kiên chưa hoàn toàn đồng đều. Ở những cảnh cảm xúc lên cao, cô đôi lúc dựa nhiều vào biểu cảm trực diện. Cách thoại và chuyển trạng thái từ hoang mang sang phản ứng cũng còn cần tiết chế hơn. Một số cảm xúc đã được thể hiện rõ nhưng chưa có nhiều sắc độ để cho thấy sự thay đổi bên trong nhân vật.

Vai Út Đẹt cũng có giới hạn từ kịch bản. Phần lớn thời lượng dành cho Ny và các tuyến nhân vật khác, trong khi Đẹt chưa có nhiều lựa chọn hoặc hành động riêng. Vì vậy, diễn viên chủ yếu thể hiện nỗi sợ, sự chờ đợi và cảm xúc đoàn tụ hơn là quá trình phát triển tâm lý độc lập.

Trong phạm vi vai diễn, Minh Kiên giữ được nhân vật và không bị tách khỏi nhịp chung của phim. So với vai đầu tay, cô có thêm cơ hội rèn cách kiểm soát nét mặt, sử dụng ánh mắt và duy trì cảm xúc khi diễn cùng bạn diễn. Đài từ và khả năng chuyển biến tâm lý vẫn là những điểm cần tiếp tục cải thiện.

Từ danh hiệu Á hậu đến hai vai nữ chính

Trại buôn người hiện đã đạt doanh thu gần 190 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam, tính đếnsáng ngày 2.10), sau khoảng 1 tuần khởi chiếu chính thức (từ ngày 25.9). Thành tích phòng vé giúp tên tuổi Minh Kiên được khán giả điện ảnh chú ý hơn, chỉ vài tháng sau khi cô xuất hiện trong phim đầu tay Bus: Chuyến xe một chiều.

Tạo hình cô gái Khmer của Minh Kiên trong phim

Trước khi đóng phim, Huỳnh Minh Kiên được biết đến với danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023. Cô tham gia thời trang, các sự kiện giải trí và xuất hiện trong một số sản phẩm âm nhạc. Hình ảnh từ các hoạt động này giúp Minh Kiên được nhận diện, đồng thời khiến việc chuyển sang điện ảnh của cô được quan tâm.

Minh Kiên từng chia sẻ cô dành năm 2024 để tìm hướng đi, học và rèn kỹ năng. Trong nửa đầu năm 2025, cô thử vai ở nhiều dự án nhưng chưa được chọn. Đây là giai đoạn cô tìm kiếm cơ hội để bước vào điện ảnh.

Sau ba vòng tuyển chọn, đạo diễn Luk Vân giao Minh Kiên vai nữ chính trong Bus: Chuyến xe một chiều. Phim ra mắt tháng 3.2026, đánh dấu lần đầu cô đảm nhận vai nữ chính điện ảnh.

Đến buổi tuyển vai Út Đẹt, Minh Kiên tiếp tục trải qua quá trình thử vai. Sau phần diễn thử, cô được ê kíp gọi lại, yêu cầu tẩy trang để chụp hình và thử thêm. Đoàn phim cần quan sát gương mặt mộc, qua đó đánh giá sự phù hợp với hình dung về một cô gái Khmer có xuất thân miền quê.

Sau khi nhận vai, Minh Kiên phải tiếp tục tập luyện để thực hiện các cảnh tâm lý và vận động. Ngoại hình phù hợp giúp cô có cơ hội nhận vai, nhưng việc thể hiện được tâm lý nhân vật qua từng biến cố mới là phần đặt ra yêu cầu đối với diễn viên.

Trước khi đóng phim, Huỳnh Minh Kiên được biết đến với danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023

Ở tuổi 22, Minh Kiên đã có hai vai nữ chính điện ảnh với những yêu cầu khác nhau. Từ phim đầu tay đến Trại buôn người, cô có thêm cơ hội thể hiện qua ánh mắt, biểu cảm gương mặt, đặc biệt ở những cảnh nhân vật rơi vào trạng thái sợ hãi và thiếu chỗ dựa.

Hai bộ phim chưa đủ để đánh giá toàn diện khả năng diễn xuất của Minh Kiên. Nhưng với vai Út Đẹt, Minh Kiên đã có thêm kinh nghiệm trên màn ảnh, đồng thời bộc lộ những điểm cần tiếp tục rèn luyện. Những vai diễn có tuyến tâm lý độc lập, nhiều lựa chọn và hành động hơn sẽ là cơ hội để cô mở rộng khả năng diễn xuất trong chặng đường tiếp theo.