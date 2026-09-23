Minh Khoa sẽ nhận số áo thế nào khi thay Quang Hải dự FIFA ASEAN Cup 2026?

HLV Kim Sang Sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa vào danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Cầu thủ của Becamex TP.HCM thay thế cho Quang Hải - người không thể góp mặt do chấn thương cổ chân trái.

Võ Hoàng Minh Khoa có tên trong danh sách cập nhật của đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Minh Khoa sinh năm 2001, từng cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 và dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Lần đầu tiên Minh Khoa khoác áo đội tuyển quốc gia là khi anh đá chính trong trận thắng ĐT Lào 5-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Võ Hoàng Minh Khoa trong màu áo ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Minh Khoa sẽ nhận số áo của Quang Hải

Khoản 2 Điều 23 của Điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026 quy định: Khi một cầu thủ trong danh sách chính thức phải rút lui vì chấn thương hoặc ốm/ bệnh và được FIFA chấp thuận cho thay thế, thì cầu thủ được bổ sung sẽ nhận số áo của người mà mình thay thế.

Như vậy, căn cứ vào điều lệ thì Minh Khoa sẽ được cấp số áo đã đăng ký cho Quang Hải trong danh sách chính thức gửi FIFA, thay vì lựa chọn một số áo khác.

Tuy nhiên, danh sách cập nhật được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố hiện chỉ gồm tên và câu lạc bộ của 23 cầu thủ, không thể hiện số áo. Trên trang của FIFA cũng chưa ghi rõ số áo của các cầu thủ.

Do đó, chưa thể khẳng định Minh Khoa sẽ mang áo số 19 tại FIFA ASEAN Cup 2026, dù đây là một khả năng vì 19 là số áo quen thuộc của Quang Hải ở ĐT Việt Nam.

Quang Hải sẽ không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: TPO.

Tóm lại, số áo chính xác của Minh Khoa phụ thuộc vào việc Quang Hải đã được đăng ký số áo với FIFA hay chưa; nếu đã được đăng ký rồi thì Minh Khoa sẽ nhận chính số áo đó của đàn anh.