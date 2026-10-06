Minh Khai nỗ lực giải quyết thủ tục nhanh, thuận tiện cho người dân

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 9/9/2026, Trung tâm tiếp nhận 2.520 hồ sơ; 100% hồ sơ được đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và được số hóa thành phần ngay khi tiếp nhận. Trong số 1.988 hồ sơ giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, có 1.591 hồ sơ trực tuyến, chiếm 80%, 397 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp. Đáng chú ý, 1.986 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 99,89%, không có hồ sơ quá hạn.

Đối với 532 hồ sơ được giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của các bộ, ngành, toàn bộ được tiếp nhận trực tuyến, 531 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 99,8%. Kết quả số hóa cũng đạt tỷ lệ cao, với 2.517/2.520 kết quả được số hóa, đạt 99,88%.

Những con số này phản ánh khá rõ hiệu quả vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Khai. Với diện tích tự nhiên khoảng 173,4 km², dân số khoảng 4.437 người, việc đưa nhiều khâu giải quyết TTHC lên môi trường điện tử giúp người dân giảm thời gian, công sức đi lại, nhất là đối với những thủ tục có thể thực hiện trực tuyến.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Khai. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('e9cc0807a5b0306b3aedaccb37d97469')

Ông Nông Văn Đô, xã Đức Hạnh, người dân đến thực hiện thủ tục tại Trung tâm chia sẻ: Các bước thực hiện hiện nay khá thuận tiện. Khi chưa rõ cách thao tác trên hệ thống, chúng tôi được cán bộ hướng dẫn trực tiếp, từ chuẩn bị giấy tờ, quét hồ sơ đến nộp và theo dõi quá trình giải quyết. Cán bộ hướng dẫn cụ thể nên tôi không mất nhiều thời gian, thủ tục được tiếp nhận nhanh. Việc tra cứu và nhận kết quả cũng thuận tiện hơn trước.

Theo ông Đàm Văn Tô, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Khai, điều quan trọng trong cải cách hành chính là không chỉ tiếp nhận hồ sơ mà phải theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý. Trung tâm phân công cán bộ điều phối, hướng dẫn, giám sát tiến độ; thường xuyên đôn đốc các cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định. Việc không để hồ sơ quá hạn trên hệ thống là một trong những yêu cầu được Trung tâm chú trọng.

Cùng với đó, xã bổ sung Kiosk dịch vụ công tại Trung tâm, hỗ trợ người dân tra cứu TTHC, lấy số thứ tự, đọc thông tin từ căn cước công dân, quét tài liệu, quét mã QR và nộp hồ sơ trực tuyến. Các TTHC được chia theo nhóm, gắn mã QR dẫn đến Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân thuận tiện tra cứu.

Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn hạn chế, như: Một số hồ sơ TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, có trường hợp bị trả lại hoặc thao tác chưa chính xác trên hệ thống, gây khó khăn cho việc thống kê, theo dõi. Hệ thống điều phối giải quyết TTHC cũng chưa có đầy đủ chức năng trích xuất số liệu, khiến một số khâu tổng hợp vẫn phải thực hiện thủ công; dữ liệu giữa hệ thống điều phối, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống chuyên ngành đôi khi chưa đồng bộ; một bộ phận người dân chưa quen với thanh toán trực tuyến, chưa có tài khoản ngân hàng nên vẫn cần cán bộ hỗ trợ khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tại một số thời điểm, việc thanh toán phí, lệ phí qua trung gian NAPAS cũng phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến quá trình đối soát...

Để khắc phục các hạn chế trên, thời gian tới, xã Minh Khai xác định tiếp tục lấy sự thuận tiện và mức độ hài lòng của người dân làm trọng tâm trong cải cách TTHC. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; rà soát, theo dõi chặt chẽ những hồ sơ phát sinh vướng mắc, nhất là các thủ tục thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính; tiếp tục kiến nghị cơ quan chuyên môn hoàn thiện, đồng bộ các hệ thống phần mềm, nâng cao khả năng trích xuất và thống kê dữ liệu, hạn chế tình trạng phải tổng hợp thủ công.

Đối với những bất cập phát sinh trong quá trình vận hành, cán bộ Trung tâm chủ động ghi nhận, phản ánh và phối hợp xử lý, qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định và đúng thời hạn. Hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng thực chất, thuận tiện và hiệu quả hơn.