Minh hụt hẫng khi bị huấn luyện viên đội bóng tỉnh từ chối ứng tuyển

Theo Thời báo VTV, trong tập 10 "Đội bóng nữ làng Xuân" đã được phát sóng, Minh hồn nhiên và ngây thơ chia sẻ cảm xúc, niềm đam mê với trái bóng của mình khi nói chuyện với Đào. Dù trận thua trước đội bóng đá nữ làng Trung là khá đau đớn nhưng không thể dập tắt thứ ánh sáng trong mắt Minh khi cô nói về bóng đá.

Mặc dù chính bản thân Minh trước đó đã vừa quyết định giải tán và rút khỏi đội bóng nữ sau những áp lực lớn từ trận thua 8-0 trước đội bóng làng Trung, nhưng niềm đam mê với trái bóng không vì thế mà giảm đi. Cô tâm sự với Đào, nói rằng cô ước có được năng lực và sự cứng rắn giống như Đào: "Em mà tài giỏi như thế thì mọi người đã không phải chịu đựng sự nhục nhã, cũng không bị người khác đem ra làm trò cười".

Minh buồn bã sau trận thua đầu tiên của đội bóng nữ làng Xuân. Ảnh VTV

Đào đã hỏi vì sao Minh cứ phải mệt mỏi "với cái giải ao làng" ấy? Và Minh trả lời - ngắn gọn và đơn giản: "Vì em yêu làng mình. Em yêu làng Xuân". Minh cũng nói thêm rằng một lý do khác khiến cô cố gắng hơn là vì trận đấu với đội làng Trung có giám tuyển của đội bóng tỉnh về xem, nếu cô thể hiện được tốt thì sẽ có cơ hội được để mắt tới.

Khi Đào hỏi Minh tại sao không đăng ký thi tuyển mà cứ bám víu vào đội bóng của làng? Minh nói rằng mấy năm trước có đợt tuyển sinh thì đúng lúc mối quan hệ giữa cô với bố căng thẳng nên cô đã bỏ lỡ. Bây giờ, khi mọi thứ đã dễ dàng hơn thì cô đã quá tuổi rồi.

"Nếu bây giờ em mà là cầu thủ chuyên nghiệp, em sẽ trở lại làng mình, giúp cho làng mình có một đội bóng đá nữ thật là mạnh. Em muốn khẳng định những gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được", Minh nói.

Minh chia sẻ lý do vì sao muốn góp sức xây dựng đội bóng làng Xuân phát triển. Ảnh VTV

Trước niềm đam mê, khát khao của Minh, Đào quyết định trở thành cầu nối, đưa Minh đến gần hơn với ước mơ của mình. Đào đã dắt Minh đến gặp huấn luyện viên cũ của cô, nhờ ông "đánh giá đôi chân" của Minh. Minh đã rất hào hứng khi huấn luyện viên muốn xem hồ sơ cá nhân của cô.

Nhưng chỉ một phút sau đó, thế giới như sụp xuống dưới chân Minh khi huấn luyện viên nói rằng cô không phù hợp ứng tuyển vào cả đội U16 lẫn U18 của tỉnh. Lý do chỉ đơn giản là vì Minh đã quá tuổi rồi. "Chú không thể tiếp nhận hồ sơ của cháu được" - Huấn luyện viên nói.

Minh đến ứng tuyển đội bóng của tỉnh nhưng đã quá tuổi. Ảnh VTV