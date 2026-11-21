Sản phẩm nước uống tinh khiết Lòng Chảo đạt OCOP 3 sao, góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo thêm giá trị kinh tế cho địa phương.

Đối với đồng bào Mường ở Minh Hòa, ẩm thực truyền thống không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn chứa đựng những nét văn hóa, tập quán được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong đó, thịt chua là món ăn mang hương vị đặc trưng, kết tinh từ nguyên liệu quen thuộc và bí quyết chế biến truyền thống. Bên cạnh đó, nguồn nước tự nhiên tại khu vực Lòng Chảo cũng là lợi thế riêng, được người dân đầu tư khai thác, phát triển thành sản phẩm nước uống tinh khiết phục vụ thị trường.

Nếu như trước đây, những sản phẩm này chủ yếu được chế biến, khai thác với quy mô nhỏ, phục vụ nhu cầu gia đình và tiêu dùng tại địa phương, thì hiện nay, một số hộ dân, cơ sở sản xuất đã mạnh dạn đầu tư, chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Cùng với việc giữ gìn hương vị đặc trưng, các chủ thể chú trọng cải tiến quy trình, đầu tư trang thiết bị, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sản phẩm thịt chua Trường Xuân (thôn Quang Tiến) được phát triển từ món ăn truyền thống của đồng bào Mường, hiện đạt OCOP 3 sao.

Tiêu biểu là cơ sở sản xuất thịt chua Trường Xuân, tại thôn Quang Tiến. Từ món ăn truyền thống quen thuộc, cơ sở đã từng bước phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu. Hiện mỗi tháng cơ sở sản xuất khoảng 3.000 hộp thịt chua, đạt doanh thu khoảng 120 triệu đồng.

Ông Thiều Minh Trường, chủ cơ sở sản xuất thịt chua Trường Xuân cho biết: Để sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, cơ sở luôn chú trọng lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát quy trình chế biến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ hương vị đặc trưng của thịt chua truyền thống. Khi phát triển theo hướng hàng hóa, sản phẩm phải bảo đảm chất lượng đồng đều, có bao bì, nhãn mác rõ ràng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đây cũng là cơ sở để duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP 4 sao và hướng tới xây dựng thêm một sản phẩm đạt chuẩn OCOP trong thời gian tới.

Không chỉ khai thác giá trị từ ẩm thực truyền thống, Minh Hòa còn phát huy lợi thế tài nguyên thiên nhiên để phát triển sản phẩm đặc trưng. Năm 2019, ông Hoàng Xuân Trường, chủ cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết Lòng Chảo, khu Minh Tân đã đầu tư hơn 300 triệu đồng lắp đặt hệ thống lọc nước, đưa nguồn nước tự nhiên vào sản xuất theo quy trình công nghệ. Năm 2021, sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao. Đến nay, cơ sở duy trì sản lượng khoảng 1.200 lít nước tinh khiết mỗi ngày, thị trường tiêu thụ cơ bản ổn định.

Thực tế từ hai sản phẩm OCOP cho thấy, khi tiềm năng bản địa được khai thác đúng hướng, gắn với đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, những sản vật quen thuộc hoàn toàn có thể trở thành hàng hóa có giá trị. Quan trọng hơn, quá trình này góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từ dựa chủ yếu vào kinh nghiệm sang chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc và nhu cầu thị trường.

Đồng hành cùng các chủ thể, xã Minh Hòa chú trọng tuyên truyền, vận động người dân phát huy lợi thế địa phương, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, tham gia chương trình OCOP. Đồng thời, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, xây dựng thương hiệu, cải tiến bao bì, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.

Đồng chí Nguyễn Quyết Tiến - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Minh Hòa cho biết: Hiện xã có các sản phẩm OCOP gồm thịt lợn bản địa, thịt chua, chè đen, nước lòng chảo và bánh nẳng. Xác định phát triển OCOP là giải pháp thúc đẩy kinh tế nông thôn, địa phương tập trung hỗ trợ các chủ thể khai thác lợi thế, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường; đồng thời lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhờ khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, thu nhập bình quân của người dân Minh Hòa hiện đạt khoảng 48 triệu đồng/người/năm. Các sản phẩm OCOP không chỉ tạo giá trị kinh tế, việc làm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Thời gian tới, Minh Hòa tiếp tục hỗ trợ các chủ thể duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm đã được công nhận; khuyến khích phát triển sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại. Đồng thời, chú trọng xây dựng liên kết sản xuất, tiêu thụ, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Từ những lợi thế sẵn có, Minh Hòa đang từng bước nâng tầm sản phẩm đặc trưng thành hàng hóa có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.