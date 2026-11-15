Minh Hiếu lại tỏa sáng đưa THPT IVS thẳng tiến

Sáng 15-11, THPT IVS (Thanh Oai) gặp THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) trong trận đấu khép lại bảng P

Đây là trận đấu đội bóng áo vàng quyết tâm có điểm để giành ngôi nhì bảng, sau THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) - 9 điểm

HLV Nguyễn Thế Cường liên tục đưa ra chỉ đạo dành cho học trò ngoài đường biên

Dù nhập cuộc chủ động hơn...

... nhưng trường IVS bất ngờ bị chọc thủng lưới ngay phút thứ 6

Bàn thua sớm khiến đội bóng áo vàng phải dồn lực lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ

Những phút sau đó chứng kiến THPT IVS tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý...

... tuy nhiên, bàn thắng vẫn chưa tới

Mãi đến phút 32, đội bóng đến từ Thanh Oai mới có được điều mình cần

Trong một khoảnh khắc chớp thời cơ cực nhanh, số 10 Minh Hiếu ghi bàn giúp IVS gỡ 1-1

Đây là tỉ số có thể giúp trường IVS đi tiếp

Trong khi đó, THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) buộc phải dâng lên tìm bàn thắng

Cầu thủ IVS nhắc nhở nhau tập trung trong thời khắc quyết định

Những phút cuối, đội bóng áo đỏ chơi power-play để tìm bàn gỡ

Điều đó để lộ ra nhiều khoảng trống ở tuyến dưới và vào phút cuối cùng, Minh Hiếu một lần nữa tận dụng thành công cơ hội, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và ấn định chiến thắng ngược cho đội nhà

Bàn thắng đến vào phút cuối cùng của trường IVS...

... khiến mọi nỗ lực sau đó của trường Phan Huy Chú không còn nhiều ý nghĩa

2-1 là tỉ số chung cuộc, Minh Hiếu (phải) một lần nữa tỏa sáng đưa THPT IVS đi tiếp

Chiến thắng xứng đáng cho những nỗ lực của THPT IVS trận này

Ỏ vòng 1/32, với tư cách đội nhì bảng P, THPT IVS sẽ chạm trán đội nhất bảng B là THPT Xuân Phương vào 13h30 ngày 18-11