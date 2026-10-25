Minh Hằng và Quốc Thiên tất bật 'làm công' mang đến những màn tung hứng khiến cả nhà cười nghiêng ngả

Nhập cuộc ngày bán thứ hai, hai khách mời Minh Hằng và Quốc Thiên nhanh chóng nhận nhiệm vụ từ Jun Phạm. Minh Hằng đảm nhận công đoạn cắt lá chuối quấn hũ sữa chua. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ vì lá mỏng, dễ đứt. Trong khi đó, Rhymastic sáng tạo bảng đánh giá dịch vụ để thực khách thoải mái để lại góp ý sau khi trải nghiệm.

Mở cửa đón khách, quán phục vụ thực đơn đậm vị Huế. Về phần Quốc Thiên, dù tuyên bố đến chương trình với tâm thế của một "quản lý", nam ca sĩ lại liên tục bị phân công rửa chén, dọn bàn và bưng bê. Màn than thở “chạnh lòng” khi nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ, Quốc Thiên lập tức đáp trả đầy duyên dáng bằng cách xúi thực khách... phàn nàn về các nhân viên khác.

Trong bữa cơm chiều cùng gia đình chú Phước, các nghệ sĩ đã cởi mở chia sẻ về gia cảnh của mình. Khán giả không khỏi xúc động trước sự đồng cảm giữa Jun Phạm và Rhymastic khi cả hai đều đã mất cha và sớm học cách sống tự lập: “Bố Thiện với bố con mất rồi nên hai chúng con tự lập”.

Bữa tối trở nên rộn ràng khi bếp trưởng Jun Phạm trổ tài làm món bò nhúng giấm và học cách pha mắm nêm chuẩn vị Huế từ cô Bé. Tuy nhiên, sự cố hy hữu đã xảy ra khi nồi nước dùng có vị ngọt vượt ngoài mong đợi. Dù Jun Phạm tích cực "chữa cháy" bằng mẻ và giấm, Quốc Thiên vẫn đưa ra lời nhận xét hài hước: "Mình đang ăn chè mì tôm”.

Nhịp sống tại Quán nhà haha ngày thứ ba đã trở nên trơn tru và chủ động hơn: Duy Khánh vo gạo, Jun Phạm và Minh Hằng đứng bếp cùng cô Bé, Quốc Thiên đập khô mực, Bùi Công Nam pha nước dừa tắc, Rhymastic băm tỏi và Ngọc Thanh Tâm gọt mướp. Khi cô Bé vắng mặt khoảng mười phút để hái lá chanh, Jun Phạm còn hài hước đoán cô vào nhà “làm một hơi bia”, khiến chú Phước bật cười.