Dàn cast Quán nhà haha đạp xe đến tham quan lăng Gia Long, tìm hiểu kiến trúc độc đáo của điện Minh Thành, điện Gia Thành và những câu chuyện lịch sử gắn liền với di tích. Trở về nhà, cả gia đình cùng quây quần bên bữa tối và chia sẻ những cảm nhận sau hành trình nhiều ngày vận hành quán ăn.

Những lời tâm sự về sự vất vả của công việc phục vụ, tình cảm gia đình và sự tận tâm của cô Bé - chú Phước khiến các thành viên thêm trân trọng khoảng thời gian bên nhau. Minh Hằng và Ngọc Thanh Tâm cùng gửi tặng cô Bé ca khúc Ước mơ của mẹ. Khi lắng nghe từng giai điệu, cô Bé xúc động rơi nước mắt bởi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong bài hát.

Tiếp nối những món quà âm nhạc, Bùi Công Nam gửi tặng ca khúc Hôm nay con bận rồi. Còn Jun Phạm lựa chọn Sau lưng bố như một lời nhắn gửi về hình ảnh người cha và tình cảm gia đình. Những tiết mục không chỉ mang đến không gian âm nhạc ấm áp mà còn là dịp để các thành viên bày tỏ tình cảm dành cho những người thân yêu.

Jun Phạm và Minh Hằng đều cho rằng, chính cô Bé và chú Phước là những người đã kết nối các thành viên với nhau. Với Minh Hằng, dù là khách mời và ban đầu có phần lạ lẫm khi đến với chương trình, cô vẫn nhanh chóng cảm nhận được sự gần gũi nhờ tình cảm mà gia đình chủ nhà dành cho mọi người. Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ với cô Bé: “Con nhìn thấy được trong mắt cô là cô rất yêu tụi con”.

Trong ngày cuối cùng tại Huế, cả nhà có dịp tận hưởng khoảng thời gian thư thả bên nhau sau những ngày tất bật bán quán. Hành trình tại Huế dần khép lại khi Rymastic và Bùi Công Nam phải nói lời chia tay trước với gia đình cô Bé - chú Phước vì lịch trình cá nhân.

Trước lúc rời đi, cả hai nhận được những lời dặn dò thân tình từ cô chú, và cô Bé cũng không khỏi xúc động khi phải nói lời tạm biệt với hai thành viên. Những thành viên còn lại tiếp tục khám phá các địa điểm văn hóa, lịch sử thú vị tại Huế, trước khi trở về thưởng thức bữa bún bò cuối cùng.

Trong bữa cơm chia tay, những lời cảm ơn và chia sẻ chân thành từ gia đình chủ nhà cùng dàn cast đã khép lại hành trình bằng nhiều cảm xúc, để lại dấu ấn về tình cảm gắn bó như những người thân trong gia đình.