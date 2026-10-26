Minh Hằng tuổi 39 vẫn đẹp quyến rũ, diện áo xẻ sâu khoe dáng nuột nà

Minh Hằng gây chú ý với bộ ảnh gợi cảm ở tuổi 39

Mới đây, Minh Hằng thu hút sự quan tâm khi chia sẻ bộ ảnh mới trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Huyền thoại đã trở lại".

Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế màu đỏ mận với phần cổ xẻ sâu, ôm sát cơ thể, kết hợp quần jeans cá tính. Trang phục giúp cô khoe bờ vai thon, vòng eo nhỏ cùng vóc dáng quyến rũ.

Mái tóc nhuộm ánh đỏ bồng bềnh, lối trang điểm sắc sảo càng làm nổi bật vẻ ngoài trẻ trung của nữ nghệ sĩ. Khác với hình ảnh dịu dàng thường thấy, Minh Hằng lần này theo đuổi phong cách táo bạo và hiện đại hơn.

Bộ ảnh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc và phong cách thời trang của giọng ca sinh năm 1987. Dù tuyên bố trở lại, Minh Hằng chưa công bố cụ thể dự án nghệ thuật mới đi kèm bộ ảnh.

Nhan sắc và vóc dáng của Minh Hằng sau khi làm mẹ

Minh Hằng sinh năm 1987, là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Tháng 6/2022, cô kết hôn với doanh nhân Quốc Bảo. Đến tháng 8/2023, nữ nghệ sĩ chào đón con trai đầu lòng, có tên thân mật là bé Mỡ.

Sau sinh, Minh Hằng từng chia sẻ về hành trình lấy lại vóc dáng. Theo nữ ca sĩ, cô duy trì việc tập luyện gym, yoga, pilates và điều chỉnh chế độ ăn uống để cải thiện hình thể.

Tháng 5/2024, người đẹp cho biết đã giảm hơn 10kg sau sinh, đồng thời lấy lại sự tự tin khi diện những trang phục yêu thích.

Những năm gần đây, Minh Hằng vẫn xuất hiện tại các sự kiện giải trí, tham gia hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên gia đình.

Ở tuổi 39, nữ ca sĩ tiếp tục thử nghiệm nhiều phong cách thời trang, từ nữ tính, thanh lịch đến gợi cảm. Bộ ảnh mới cùng lời tuyên bố trở lại một lần nữa khiến cô trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ.