Minh Hằng tung chiêu hiểm, khiến Trấn Thành liên tiếp loại nhầm đồng đội ở 'Running Man'

Pháp Kiều, Sơn.K, Minh Hằng và Trấn Thành trong tập 13. Ảnh: NSX

Tập 13 Running Man Vietnam 2026 với chủ đề “Nhà Có Hỷ Sự... Cố” đưa dàn người chơi vào một vụ mất trộm đầy bí ẩn. Giữa đám cưới của Tám Quân (Quân A.P), khay vàng cưới 24K bất ngờ biến mất sau sự cố mất điện, mở màn cho cuộc truy tìm thủ phạm với hàng loạt màn nghi kỵ và đấu trí.

Sự xuất hiện của ba khách mời Minh Hằng, Pháp Kiều và Sơn.K càng khiến cuộc chơi thêm khó đoán. Mười người chơi được phân vào các vai trò bí mật gồm kẻ trộm, điều tra viên, nhân chứng và dân thường. Phe dân thường phải tìm ra cả hai kẻ trộm, trong khi phe trộm chỉ cần một thành viên sống sót đến cuối cùng là giành chiến thắng.

Sau hai thử thách thu thập manh mối, Ninh Dương Lan Ngọc nhận được thông tin một kẻ trộm là nam giới. Trong khi đó, Trấn Thành và Quân A.P chiến thắng thử thách ném tương ớt, có thêm dữ kiện để xác định nghi phạm.

Tuy nhiên, càng nắm nhiều manh mối, Trấn Thành lại càng rơi vào cái bẫy được giăng sẵn.

Tại phiên tòa đầu tiên, nam MC đưa ra hàng loạt lập luận hướng nghi ngờ về phía Quân A.P. Sự quyết đoán của anh khiến những người còn lại đồng thuận bỏ phiếu loại chú rể. Thế nhưng, kết quả công bố Quân A.P chỉ là dân thường.

Chưa dừng lại, Trấn Thành tiếp tục nghi ngờ Quang Tuấn và trực tiếp xé bảng tên nam diễn viên. Khi Quang Tuấn cũng được xác nhận vô tội, anh chỉ biết thốt lên: “Hai sai quá rồi”.

Giữa lúc phe dân thường liên tiếp mất người, Minh Hằng bất ngờ trở thành nhân vật được tin tưởng nhất. Nữ diễn viên chủ động xé bảng tên Quang Trung, khiến mọi người sửng sốt khi anh được công bố là một trong hai kẻ trộm.

Hành động tưởng như lập công lớn cho phe dân thường thực chất lại là nước cờ táo bạo của Minh Hằng.

Trước đó, cô và Quang Trung đã thống nhất phương án hy sinh một người nếu tình thế bất lợi. Bằng cách trực tiếp loại đồng đội, Minh Hằng tạo dựng vỏ bọc đáng tin cậy, khiến những người còn lại gần như không đặt nghi vấn về mình.

Trấn Thành là người bị thuyết phục mạnh nhất. Anh tiếp tục rủ Minh Hằng phối hợp loại Liên Bỉnh Phát. Khéo léo đứng ngoài thời điểm quyết định, nữ diễn viên để Trấn Thành tự tay xé bảng tên đối phương. Kết quả, thêm một dân thường bị loại.

Đỉnh điểm của màn đấu trí diễn ra tại phiên tòa thứ hai. Những manh mối cho thấy kẻ trộm nữ là diễn viên, có họ tên đầy đủ gồm bốn từ. Hai nghi phạm phù hợp là Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Ngọc Minh Hằng.

Vì quá tin tưởng Minh Hằng sau màn loại Quang Trung, Trấn Thành lập tức hướng sự nghi ngờ sang Lan Ngọc. Bất chấp nữ diễn viên liên tục khẳng định mình vô tội và cảnh báo mọi người sẽ hối hận, anh vẫn quyết định dồn phiếu rồi trực tiếp xé bảng tên cô.

Trấn Thành liên minh với Minh Hằng mà không hề hay biết cô là phe phản diện. Ảnh: NSX

Khoảnh khắc Lan Ngọc được công bố là dân thường khiến Trấn Thành sững sờ. Người anh tin tưởng suốt cuộc chơi, Minh Hằng, mới chính là kẻ trộm còn lại.

Đáng nói, Minh Hằng còn sở hữu quyền của điều tra viên dù thực chất thuộc phe trộm. Chính cơ chế đặc biệt này giúp cô tận dụng quyền xé bảng tên để đánh lạc hướng đối thủ, biến việc loại đồng đội thành bằng chứng củng cố lòng tin.

Hy vọng cuối cùng của phe dân thường đặt vào Pháp Kiều, người nắm giữ chìa khóa mở chiếc vali chứa bằng chứng quyết định. Tuy nhiên, thời gian kết thúc trước khi chiếc vali được tìm thấy.

Chung cuộc, Minh Hằng trở thành kẻ trộm duy nhất trụ lại, cùng Quang Trung giành chiến thắng. Trấn Thành khép lại cuộc chơi với hàng loạt quyết định sai lầm, còn chú rể Quân A.P đành mang khay vàng sô-cô-la đi đón dâu.

Màn lật kèo của Minh Hằng trở thành điểm nhấn tập 13, cho thấy trong Running Man, đôi khi người được tin tưởng nhất lại chính là đối thủ nguy hiểm nhất.