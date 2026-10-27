Minh Hằng sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 39

Cộng đồng mạng lại được phen "dậy sóng" trước động thái mới nhất của Minh Hằng trên trang cá nhân. Với dòng trạng thái đầy tự tin "Huyền thoại đã trở lại", nữ nghệ sĩ đa tài đã chính thức khoe bộ ảnh mới, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác và bình luận từ người hâm mộ.

Diện trang phục cổ xẻ sâu tông màu đỏ mận ôm sát cơ thể kết hợp cùng quần jeans cá tính, Minh Hằng phô diễn trọn vẹn bờ vai trần, vòng một gợi cảm cùng thắt eo con kiến đáng ngưỡng mộ.

Qua bộ ảnh, Minh Hằng khoe vẻ đẹp quyến rũ, hiện đại nhưng vẫn tràn ngập năng lượng tươi trẻ, chứng minh đẳng cấp nhan sắc của một trong những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Việt.

Trước đó, Minh Hằng cũng gây sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh xinh tươi, trẻ trung khi có chuyến thăm Cố đô Huế.

Thời gian qua, Minh Hằng liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi khoe vóc dáng thon gọn, nóng bỏng trong loạt ảnh du lịch mới.

Minh Hằng diện bikini hồng pastel, kết hợp kính râm và phụ kiện đi biển đơn giản. Nữ ca sĩ tạo dáng tự nhiên, với các khung hình được thực hiện tại khu vực bãi biển.

Mỗi lần xuất hiện với hình ảnh mới trên trang cá nhân, nhiều khán giả để lại bình luận khen Minh Hằng giữ vóc dáng thon gọn, làn da khỏe khoắn và phong cách trẻ trung.

Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, năng động và gợi cảm. Bên cạnh hình ảnh đời thường được chú ý, nữ ca sĩ cũng đang từng bước trở lại với âm nhạc và điện ảnh sau thời gian ưu tiên cho gia đình, con nhỏ.

Minh Hằng sinh năm 1987 tại TP.HCM, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam. Cô được khán giả biết đến sau thành công của những bộ phim: "Gọi giấc mơ về", "Ngôi nhà hạnh phúc", "Giải cứu thần chết", "Vừa đi vừa khóc", "Sắc đẹp ngàn cân". "Chị Chị, Em Em 2" và mới nhất là "Mẹ mìn". Trong lĩnh vực âm nhạc, Minh Hằng sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Minh Hằng đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn và luôn là một trong những người đẹp nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô không chỉ được yêu thích với giọng ca cuốn hút cùng loạt vai diễn thú vị mà còn bởi làn da mịn màng, không tì vết.

Dù ở độ tuổi 39 nhưng Minh Hằng vẫn được đánh giá là giữ sự ổn định và thăng hạng về nhan sắc, gu thời trang tinh tế, luôn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện.

(Ảnh: FB, IG nhân vật)