Trên trang cá nhân, Minh Hằng vừa thu hút lượng tương tác lớn khi đăng tải loạt khoảnh khắc đời thường năng động tại Mỹ. Xuất hiện với phong cách trẻ trung gồm áo khoác da, quần jeans cùng mái tóc nhuộm đỏ nổi bật, nữ diễn viên hào hứng chia sẻ tin vui về việc dự án điện ảnh Mẹ Mìn đã chính thức bước vào giai đoạn mở bán vé toàn quốc, đồng thời nhắn nhủ khán giả chờ ngày cô trở về nước hội ngộ.

Minh Hằng khoe loạt ảnh năng động tại Mỹ

Động thái cập nhật liên tục từ nửa vòng Trái Đất cho thấy tâm huyết của Minh Hằng dành cho màn tái xuất màn ảnh rộng lần này. Trước đó, Mẹ Mìn đã tạo được sức hút nhờ màu sắc tâm lý – giật gân khác lạ cùng sự góp mặt của nữ nghệ sĩ ở vai trò diễn viên chính sau thời gian tập trung chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Việc tác phẩm chính thức mở cổng đặt vé giúp sức nóng của bộ phim tăng nhiệt rõ rệt trên các diễn đàn yêu điện ảnh.

Dàn cast ở buổi họp báo ra mắt phim Mẹ Mìn

Trở lại nghệ thuật sau khi lập gia đình và đón con đầu lòng, Minh Hằng cho thấy nguồn năng lượng bền bỉ khi cân bằng tốt giữa công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Không chỉ duy trì sức hút ở mảng âm nhạc và thời trang, cô còn chọn lọc kỹ lưỡng các kịch bản điện ảnh mang tính thử thách cao về chiều sâu nội tâm để làm mới hình ảnh trước công chúng.

Phân cảnh trong phim Mẹ Mìn

Dưới bài đăng mới nhất của Minh Hằng, đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi nhan sắc rạng rỡ của bà mẹ một con tại Mỹ. Nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng trước thông tin Mẹ Mìn mở bán vé và hẹn ngày ra rạp ủng hộ dự án tâm huyết của nữ diễn viên.