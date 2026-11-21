Minh Hằng bị cuốn hút bởi sự quái dị của "Mẹ Mìn"

Trong Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ, Minh Hằng đảm nhận nhân vật trung tâm với tạo hình khác biệt so với những hình tượng kinh dị thường thấy.

Thay vì xuất hiện ngay với diện mạo quỷ dị, Mẹ Mìn ban đầu mang vẻ ngoài đầy ma mị, gắn liền với áo dài đỏ, nón lá đỏ và mái tóc đen dài. Những chi tiết này vừa tạo dấu ấn thị giác, vừa gợi liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Việt Nam.

Mái tóc dài trong tạo hình của nhân vật hoàn toàn là tóc thật, trong khi chiếc nón lá cũng được chế tác riêng.

Đại diện nhà sản xuất chia sẻ: “Tạo hình của Mẹ Mìn phải khiến khán giả bất ngờ, như thể vừa bước ra từ một tấm ảnh cũ từ quá khứ”. Ở cấp độ tạo hình tiếp theo, đôi mắt đỏ là chi tiết báo hiệu sự thay đổi trong diện mạo và bản chất của nhân vật.

Nữ diễn viên tiết lộ: “Mẹ Mìn không bao giờ xuất hiện theo cách bình thường. Có nhiều phân đoạn mà ngay cả tôi cũng tò mò nhân vật sẽ hiện lên như thế nào sau khi hoàn thiện kỹ xảo CGI/VFX”.

Với bốn cấp độ tạo hình, Mẹ Mìn liên tục biến đổi theo diễn biến câu chuyện. Điều này cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với quá trình ghi hình vì phần lớn những phân đoạn nhân vật xuất hiện đều cần đến kỹ xảo CGI/VFX.

Từ nỗi ám ảnh dân gian đến thế giới kinh dị trên màn ảnh

Không chỉ tập trung vào nhân vật do Minh Hằng đảm nhận, bộ phim còn khai thác hình tượng Mẹ Mìn - nỗi ám ảnh xuất phát từ những câu chuyện truyền miệng trong dân gian Việt Nam. Theo đó, giấy bồi được lựa chọn làm chất liệu tạo nên thế giới của nhân vật. Đội ngũ sản xuất muốn tận dụng sự gần gũi của chất liệu này với văn hóa Việt, đồng thời tìm kiếm không gian sáng tạo mới trong mỹ thuật điện ảnh.

Các con búp bê xuất hiện trong phim cũng được lấy cảm hứng từ hình tượng nhân vật trong nghệ thuật múa rối nước, kết hợp chất liệu da cừu để hoàn thiện tạo hình. Bên cạnh đó, phần lớn bối cảnh được dựng tại studio theo định hướng kiến trúc Pháp, trải qua quá trình thiết kế từ bản dựng 3D đến thi công thực tế.

Không chỉ mang đến câu chuyện kinh dị - kỳ ảo trên màn ảnh rộng, Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ còn tăng thêm trải nghiệm cho khán giả khi được trình chiếu ở định dạng 4DX. Sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và chuyển động ghế đồng bộ với từng diễn biến giúp không gian trong phim trở nên sống động, đặc biệt là những phân cảnh có sự xuất hiện của Mẹ Mìn.

Với 4DX, khán giả có thể theo dõi những tình huống căng thẳng và cảm nhận nhịp điệu của bộ phim thông qua các hiệu ứng vật lý. Từ đó, hành trình khám phá Công viên Mẹ Mìn - nơi ẩn chứa nhiều bí ẩn - có thêm một lớp trải nghiệm, đưa người xem đến gần hơn với bầu không khí bất an của tác phẩm.

Trước thềm khởi chiếu, phim cũng ghi nhận tín hiệu chú ý khi hai suất chiếu sớm ngày 25/11 chính thức hết vé. Sự trở lại màn ảnh rộng của Minh Hằng trong hình tượng phản diện bí ẩn, cùng câu chuyện khai thác chất liệu dân gian, là những yếu tố được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho tác phẩm.