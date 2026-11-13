Minh Hằng không còn đặt nặng vị trí nữ chính

Minh Hằng là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, hoạt động ở cả lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Sau hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật, cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, đồng thời từng thử sức với vai trò nhà sản xuất. Tuy nhiên, trong giai đoạn gần đây, nữ diễn viên có sự thay đổi đáng chú ý khi không còn đặt vị trí nữ chính làm ưu tiên trong lựa chọn kịch bản.

Tại buổi hỏi đáp trong rạp thuộc showcase Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ mới đây, Minh Hằng chia sẻ rằng từ Bẫy ngọt ngào (2022) đến Chị chị em em 2 (2023), cô đều chủ động lựa chọn những vai diễn không phải nhân vật trung tâm. Theo nữ diễn viên, con đường sự nghiệp cần có nhiều màu sắc và sự đa dạng hơn. Trong khi đó, những vai nữ chính thường được xây dựng theo hướng chính diện, khiến diễn viên có ít cơ hội thay đổi hình ảnh và thử nghiệm những dạng nhân vật mới.

Minh Hằng thử sức với hình tượng phản diện trong Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ.

Minh Hằng cũng cho biết cô không quá đặt nặng thời lượng xuất hiện hay vị trí của mình trong một tác phẩm. Chỉ cần nhân vật có câu chuyện hấp dẫn, đủ cảm xúc và bản thân có thể thể hiện tốt, dù chỉ xuất hiện ở một góc phim với vài phân đoạn nhỏ, cô vẫn sẵn sàng nhận lời. Quan điểm này phần nào cho thấy sự thay đổi trong cách nữ diễn viên nhìn nhận sự nghiệp, khi chất lượng vai diễn được đặt lên trước danh xưng nữ chính.

Thực tế, sự chuyển hướng này thể hiện khá rõ qua những dự án điện ảnh gần đây của Minh Hằng. Trong Bẫy ngọt ngào, cô đảm nhận vai Quỳnh Lam, một nhân vật có câu chuyện tâm lý phức tạp, đồng thời tham gia sản xuất bộ phim. Đến Chị chị em em 2, nữ diễn viên hóa thân thành Ba Trà, mỹ nhân Sài Gòn nổi tiếng một thời. Đây đều là những hình tượng có màu sắc riêng, tạo cơ hội để cô rời khỏi những dạng nhân vật trẻ trung, hài hước và tình cảm từng gắn liền với tên tuổi.

Trước đó, Minh Hằng từng được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Phụng trong Gọi giấc mơ về (2007), sau đó tiếp tục ghi dấu với Đông Dương trong Vừa đi vừa khóc. Trên màn ảnh rộng, cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Bao giờ có yêu nhau, Sắc đẹp ngàn cân và Hoa hậu giang hồ. Đặc biệt, khả năng đảm nhận hai nhân vật có tính cách đối lập trong Hoa hậu giang hồ cho thấy mong muốn thử thách bản thân với những dạng vai đa dạng.

Sau khoảng ba năm vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ Chị chị em em 2, Minh Hằng trở lại với Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ, dự kiến khởi chiếu ngày 27/11/2026. Trong phim của đạo diễn Jack Carry On, cô hóa thân thành thực thể Mẹ Mìn bí ẩn, đứng sau trò chơi ban điều ước nhưng luôn đi kèm những cái giá phải trả. Đây là hình tượng mang màu sắc kinh dị, huyền bí, đánh dấu bước thử sức mới của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Minh Hằng và hành trình làm mới bản thân sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Minh Hằng cũng có nhiều thay đổi. Tháng 6/2022, cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo sau khoảng 6 năm hẹn hò. Tháng 8/2023, nữ nghệ sĩ sinh con trai đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi làm mẹ, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và cân nhắc những dự án phù hợp.

Ở tuổi 39, Minh Hằng đang cho thấy một quan niệm làm nghề có phần cởi mở hơn. Thay vì chạy theo vị trí trung tâm, cô ưu tiên những nhân vật có chiều sâu và cơ hội khám phá khả năng diễn xuất. Quyết định lựa chọn vai thứ chính trong suốt 4 năm qua vì thế không đơn thuần là sự thay đổi về vị trí trên màn ảnh, mà còn phản ánh mong muốn làm mới bản thân và xây dựng hành trình nghệ thuật nhiều màu sắc hơn của nữ diễn viên.