Minh Hằng gây bão mạng xã hội với màn tái xuất khoe dáng nuột nà ở tuổi U40

Vừa qua, cộng đồng mạng lại được phen dậy sóng trước động thái mới nhất của Minh Hằng trên trang cá nhân. Với dòng trạng thái đầy tự tin "Huyền thoại đã trở lại", nữ nghệ sĩ đa tài đã chính thức khoe bộ ảnh mới, lập tức thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác và bình luận từ người hâm mộ. Không chỉ gây ấn tượng bằng tuyên bố dứt khoát, loạt hình ảnh đi kèm mới thực sự là tâm điểm khiến người xem khó lòng rời mắt.

Diện trang phục cổ xẻ sâu tông màu đỏ mận ôm sát cơ thể kết hợp cùng quần jeans cá tính, Minh Hằng phô diễn trọn vẹn bờ vai trần, vòng một gợi cảm cùng thắt eo con kiến đáng ngưỡng mộ. Từng góc máy đều làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ, hiện đại nhưng vẫn tràn ngập năng lượng tươi trẻ, chứng minh đẳng cấp nhan sắc của một trong những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Việt.

Minh Hằng đăng dòng trạng thái đầy tự tin "Huyền thoại đã trở lại" kèm bộ ảnh mới.

Ở tuổi 39, nữ ca sĩ vẫn giữ vóc dáng nuột nà và năng lượng trẻ trung.

Sắc vóc của "mẹ một con" gây sốt.

Điều khiến công chúng ngỡ ngàng hơn cả chính là diện mạo trẻ trung đến khó tin của nữ ca sĩ dù cô đã bước qua ngưỡng tuổi U40 và đã trải qua thiên chức làm mẹ.

Để duy trì được vẻ ngoài hoàn hảo và nguồn năng lượng dồi dào như hiện tại, Minh Hằng đã đầu tư rất nhiều công sức vào việc chăm sóc bản thân. Phía sau những khung hình lung linh là sự kiên trì trong chế độ tập luyện thể thao nghiêm ngặt kết hợp lối sống lành mạnh, khoa học.

Phía sau những khung hình lung linh là lối sống lành mạnh của nữ ca sĩ.

Nhan sắc của Minh Hằng ở tuổi 39. Ảnh: FBNV

Không dừng lại ở việc bảo chứng cho nhan sắc vượt thời gian, màn xuất hiện táo bạo này còn được xem như một lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế vững chắc của Minh Hằng trong lòng công chúng. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật với vô số dấu ấn ở cả lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và truyền hình thực tế, "bé Heo" vẫn luôn biết cách làm mới mình để không bao giờ trở nên “cũ kỹ” trước khán giả.