Minh Hằng gây ấn tượng với màn trình diễn mãn tai mãn nhãn trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Là một trong những nghệ sĩ đa năng thành công bậc nhất showbiz Việt với hành trình hai thập kỷ hoạt động bền bỉ từ âm nhạc cho đến điện ảnh, Minh Hằng luôn là cái tên bảo chứng cho sự chuyên nghiệp và tư duy nghệ thuật duy mỹ.

Trình diễn trên sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Minh Hằng một lần nữa khẳng định vị thế đỉnh cao của mình bằng tiết mục DIRECTOR được dàn dựng công phu. Minh Hằng xuất hiện lộng lẫy như một nữ thần trong thiết kế đính kết lông vũ, tôn trọn vẹn vóc dáng chuẩn của "bà mẹ một con" quyến rũ nhất nhì làng giải trí.

Nữ ca sĩ mang đến đêm chung kết ca khúc DIRECTORcủa nhóm DTAP sáng tác. Giọng hát của cô vang lên đầy năng lượng, bắt tai và lập tức lôi kéo sự hưởng ứng của hơn hàng nghìn khán giả có mặt tại đây.

Điểm nhấn của màn trình diễn này là màn sải bước của top 25 thí sinh trong trang phục áo tắm quyến rũ. Tiết mục của Minh Hằng đóng vai trò như một “đòn bẩy” cảm xúc mạnh mẽ, tạo nên một không gian nghệ thuật rực rỡ, đồng điệu tuyệt đối với những bước đi kiêu sa của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam trong phần thiTrang phục áo tắm.

Màn trình diễn của Minh Hằng không chỉ khẳng định phong độ dài hạn của một “ngôi sao” lớn, mà còn là một điểm nhấn nghệ thuật, góp phần nâng tầm trải nghiệm mãn nhãn cho đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam đã diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch... cùng sự dẫn dắt của hai MC Bùi Đức Bảo và Khánh Vy.