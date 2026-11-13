Minh Hằng được săn đón, nhà sản xuất chờ gần 2 năm

Minh Hằng đang nhận được sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Mẹ Mìn. Tại buổi showcase giới thiệu phim, câu chuyện hậu trường về quá trình mời nữ diễn viên tham gia tác phẩm khiến nhiều khán giả bất ngờ. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, Minh Hằng là lựa chọn được ê-kíp nhắm đến ngay từ đầu và họ quyết tâm thuyết phục cô góp mặt bằng được.

Cụ thể, nhà sản xuất cho biết mong muốn có Minh Hằng trong dự án ngay từ khi bắt đầu xây dựng nhân vật. Lời mời được gửi đến nữ diễn viên sau khi cô vừa sinh con. Tuy nhiên, việc trở lại với lịch trình quay phim ở thời điểm đó không phải lựa chọn dễ dàng. Ê-kíp đã kiên trì chờ đợi và thuyết phục hơn 1 năm 8 tháng mới nhận được cái gật đầu từ Minh Hằng.

Mình Hằng nhận được sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Mẹ Mìn.

Khoảng thời gian gần 2 năm cho thấy sự kỳ vọng mà nhà sản xuất dành cho Minh Hằng. Không chỉ mất nhiều công sức để mời nữ diễn viên, ê-kíp còn tiến hành quay lại một số phân cảnh, đặc biệt là những cảnh có sự xuất hiện của cô, nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi tác phẩm đến với khán giả. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lịch phát hành phim được điều chỉnh sang ngày 27/11/2026.

Tại showcase, những hình ảnh đầu tiên của Mẹ Mìn phần nào hé lộ màu sắc kinh dị nặng đô. Minh Hằng xuất hiện với tạo hình áo dài đỏ thẫm, đội nón lá đỏ và gương mặt được trang điểm ma mị. Hình ảnh khác lạ này khiến khán giả tò mò về nhân vật mà cô đảm nhận, nhất là khi nữ diễn viên vốn quen thuộc với những vai diễn có màu sắc đa dạng trên màn ảnh Việt.

Trong phim, Minh Hằng vào vai Mẹ Mìn - nhân vật trung tâm gắn với những điều ước và cái giá mà con người phải trả để đạt được mong muốn. Câu chuyện khai thác những tham vọng, tổn thương và lựa chọn của các nhân vật khi đứng trước cơ hội thay đổi cuộc đời. Đáng chú ý, đây là lần thử sức với màu sắc kinh dị, bí ẩn của Minh Hằng, đánh dấu một hướng đi mới trong hành trình diễn xuất của cô.

Phim Mẹ Mìn.

Bên cạnh Minh Hằng, Mẹ Mìn còn có sự tham gia của Rima Thanh Vy, Khương Lê, Nhật Kim Anh, Đại Nghĩa và Phát La. Trong đó, Rima Thanh Vy đảm nhận vai Zoe, cô gái mang khát vọng nổi tiếng và mong muốn thay đổi cuộc sống. Khương Lê vào vai Hiếu, chàng trai mong muốn trở thành tỷ phú để giải quyết những khó khăn tài chính. Nhật Kim Anh hóa thân thành Hạnh, mẹ của Hiếu, một người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân nhiều tổn thương nhưng luôn dành tình yêu thương cho con.

Sự kết hợp giữa dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ cùng câu chuyện mang màu sắc tâm lý, kinh dị được kỳ vọng tạo nên sức hút cho bộ phim. Đặc biệt, sự xuất hiện của Minh Hằng trong vai trò nhân vật mang tên tác phẩm trở thành một trong những yếu tố được quan tâm nhất trước ngày khởi chiếu.

Minh Hằng là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và sản xuất. Sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên có những thay đổi trong nhịp sống cũng như cách lựa chọn công việc. Vì vậy, màn tái xuất với Mẹ Mìn được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động nghệ thuật của cô.

Với gần 2 năm được nhà sản xuất kiên trì theo đuổi, cùng quá trình đầu tư và quay lại nhiều phân cảnh, Mẹ Mìn đang thu hút sự chú ý trước thời điểm ra rạp. Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ cuối tháng 11.