Mới đây, Lý Hải thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh làm việc tại phim trường kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Hẹn cả nhà nhé”. Trong bức ảnh, nam đạo diễn ngồi trước bàn điều khiển, đeo tai nghe kiểm âm, chăm chú theo dõi những khung hình đang hiển thị trên màn hình lớn. Không gian phía sau có sự xuất hiện của máy quay, hệ thống ánh sáng và ê-kíp làm việc, gợi không khí của một buổi ghi hình.

Đáng chú ý, ngay sau động thái của ông xã, Minh Hà nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng cùng lời nhắn: “Ok nha ông xã Nguyễn Văn Hải”. Cách gọi thân mật cùng biểu tượng cảm xúc vui vẻ của Minh Hà khiến nhiều khán giả thích thú. Dù không chia sẻ thêm thông tin cụ thể, phản hồi này cho thấy sự đồng hành quen thuộc của cô dành cho chồng trong các hoạt động công việc.

Minh Hà có phản hồi ngọt ngào sau bài đăng mới của ông xã Lý Hải.

Bài đăng còn xuất hiện dòng chữ Sau Những Khung Hình, càng khiến khán giả tò mò về nội dung mà Lý Hải muốn gửi đến công chúng. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận đây là tên một dự án phim mới hay thông báo liên quan đến kế hoạch sản xuất tiếp theo của nam đạo diễn.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự mong chờ vợ chồng Lý Hải - Minh Hà sớm trở lại với một dự án điện ảnh mới, đặc biệt là phần tiếp theo của thương hiệu Lật Mặt. Không ít bình luận nhắc đến Lật Mặt 9, đồng thời hy vọng cặp đôi sẽ tiếp tục mang đến một câu chuyện hấp dẫn sau thành công của phần phim thứ tám. Dẫu vậy, đây hiện mới là mong đợi từ phía khán giả, chưa phải thông báo chính thức về thời điểm thực hiện phần phim tiếp theo.

Thực tế, hành trình làm phim của Lý Hải là một bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp. Từng được đông đảo khán giả biết đến với vai trò ca sĩ qua loạt album Trọn Đời Bên Em, anh quyết định rẽ hướng sang điện ảnh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Theo đuổi đam mê đạo diễn, Lý Hải dành thời gian tự học, nghiên cứu tài liệu và tích lũy kinh nghiệm trước khi bắt tay thực hiện những dự án riêng.

Năm 2015, Lật Mặt ra mắt, mở đầu cho thương hiệu điện ảnh gắn liền với tên tuổi Lý Hải. Qua từng phần, series liên tục thay đổi câu chuyện, nhân vật và màu sắc thể loại, từ hành động, hài hước đến tâm lý gia đình. Đặc biệt, trong hành trình đó, Minh Hà giữ vai trò quan trọng ở khâu sản xuất, đồng hành cùng chồng từ quá trình chuẩn bị đến khi phim ra rạp.

Lý Hải - Minh Hà tạo nên dấu ấn riêng cho thương hiệu Lật Mặt.

Sự gắn bó giữa hai vợ chồng cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho thương hiệu này. Nếu Lý Hải đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch và tham gia nhiều khâu sáng tạo thì Minh Hà là người hỗ trợ, điều hành công việc sản xuất. Trong một cuộc phỏng vấn, Minh Hà từng chia sẻ rằng cả hai đã mất nhiều năm để khán giả nhìn nhận Lý Hải như một đạo diễn thực thụ thay vì chỉ nhớ đến hình ảnh ca sĩ làm phim.

Những nỗ lực của cặp đôi được phản ánh qua thành tích phòng vé. Theo thống kê được công bố vào tháng 5/2025, sau tám phần phim, thương hiệu Lật Mặt đã vượt mốc 1.400 tỷ đồng doanh thu. Riêng Lật Mặt 7: Một Điều Ước đạt khoảng 482 tỷ đồng, trong khi Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng vượt mốc 200 tỷ đồng sau hơn 10 ngày công chiếu. Đây là những con số đáng chú ý, cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu điện ảnh do Lý Hải xây dựng.

Không chỉ đồng hành trong công việc, Minh Hà và Lý Hải còn xây dựng tổ ấm với bốn người con. Các thành viên trong gia đình từng góp mặt trong một số dự án của nam đạo diễn, tạo nên những khoảnh khắc hậu trường nhận được nhiều sự quan tâm. Với Minh Hà, việc vừa chăm lo gia đình vừa tham gia hỗ trợ công việc sản xuất của chồng đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt công chúng.

Ở thời điểm hiện tại, phản hồi mới của Minh Hà tiếp tục cho thấy sự đồng hành của cô bên cạnh Lý Hải. Trong lúc khán giả chờ đợi thông tin tiếp theo về Lật Mặt 9, mọi động thái của cặp đôi liên quan đến phim ảnh vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể. Người hâm mộ kỳ vọng Lý Hải và Minh Hà sẽ sớm chia sẻ thêm những kế hoạch mới trong hành trình điện ảnh của mình.