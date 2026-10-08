Minh Đài xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Đài hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

UBND xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại. Ngay từ đầu năm, công tác CCHC được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, cải cách TTHC được xác định là khâu trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp và phản ánh rõ chất lượng hoạt động của chính quyền. Xã tập trung rà soát quy trình, công khai TTHC, tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả; thường xuyên đôn đốc các phòng chuyên môn bảo đảm tiến độ xử lý hồ sơ. Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn theo dõi tiến độ, nhất là những hồ sơ sắp đến hạn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế phát sinh chậm muộn do nguyên nhân chủ quan. Cơ chế “Luồng xanh”, giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính và phối hợp với các cơ quan ngành dọc trong giải quyết hồ sơ liên thông được chú trọng, góp phần rút ngắn thời gian xử lý. Đồng chí Cù Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã đặc biệt chú trọng chấn chỉnh tác phong, thái độ giao tiếp, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; yêu cầu cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân đầy đủ, chính xác, tạo thuận lợi ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ”.

Từ những giải pháp đồng bộ, công tác giải quyết TTHC tại Minh Đài chuyển biến tích cực. Hết quý III/2026, xã tiếp nhận 6.271 hồ sơ, trong đó 6.241 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ và 30 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Đáng chú ý, 6.270 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 99,9%, chỉ 1 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp do thời điểm đó hệ thống của Bộ Y tế chưa cấu hình thủ tục liên thông trực tuyến. Đến nay, xã đã giải quyết 6.079 hồ sơ, trong đó 6.056 hồ sơ sớm và đúng hạn; còn 189 hồ sơ đang giải quyết, đều trong hạn. Có 23 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu ở các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và đất đai. Một số hồ sơ hộ tịch đã trả kết quả giấy trước hạn nhưng phát sinh lỗi trên hệ thống trong thời gian đầu vận hành phần mềm mới. Cùng với nâng cao tiến độ giải quyết, Minh Đài đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tạo thuận lợi cho tra cứu, lưu trữ và tái sử dụng dữ liệu. 100% hồ sơ tiếp nhận và hồ sơ đầu ra được số hóa, góp phần giảm giấy tờ, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại thông tin khi thực hiện các TTHC tiếp theo.

CCHC ở Minh Đài được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực thể chế, tổ chức bộ máy, công vụ, tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử. Đến nay, xã hoàn thành 39/48 nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2026, đạt 81,25%; các nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện theo tiến độ. Công tác tuyên truyền được đổi mới về hình thức, qua hệ thống truyền thanh, hội nghị tại cơ quan, khu dân cư và Trang thông tin điện tử, tập trung hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nắm bắt các quy định mới. Ngoài ra, cải cách TTHC được gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi công vụ. Xã tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và văn hóa giao tiếp; đồng thời triển khai theo dõi, đánh giá công chức theo KPI hằng tháng bằng phương pháp thủ công trong thời gian chưa kết nối phần mềm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm, chuyển từ yêu cầu hoàn thành công việc sang chú trọng chất lượng và hiệu quả phục vụ.

Thời gian tới, xã tập trung nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kiểm soát chặt tiến độ giải quyết hồ sơ, rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống. Xã tiếp tục hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, đồng thời quan tâm nhóm yếu thế, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại nhà khi có nhu cầu...

Từ những kết quả đạt được cho thấy, CCHC ở Minh Đài từng bước chuyển từ yêu cầu quản lý sang lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao, tiến độ giải quyết được kiểm soát, số hóa được đẩy mạnh là những chuyển biến cụ thể, tạo nền tảng để xã tiếp tục xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, gần dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.