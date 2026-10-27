Minh Đài - Tinh gọn bộ máy gắn với yêu cầu phát triển mới

Bài toán quản lý mới

Sau sáp nhập, xã Minh Đài có diện tích tự nhiên 84,73 km2, gồm 5.621 hộ với gần 25.000 nhân khẩu, sinh sống tại 40 khu dân cư. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70,14% dân số; có 20 khu thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao.

Địa bàn rộng, dân cư phân tán đặt ra yêu cầu không chỉ sắp xếp lại tổ chức bộ máy mà còn phải đổi mới phương thức điều hành, bảo đảm chính quyền gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Chủ tịch UBND xã Minh Đài cùng cán bộ chuyên môn kiểm tra, chỉ đạo phát triển mô hình homestay gắn với nghỉ dưỡng trên đồi chè.

Xác định phát triển cây chè là một trong những hướng đi chủ lực của kinh tế địa phương, gắn với du lịch cộng đồng, xã Minh Đài chú trọng đồng hành, hỗ trợ người dân triển khai các mô hình kinh tế mới.

Anh Nguyễn Văn Thơ, chủ một cơ sở homestay được xây dựng từ vật liệu tái chế tại xã chia sẻ: “Ban đầu, khi triển khai mô hình homestay từ phế liệu với mong muốn lập kỷ lục, tôi rất lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo xã, dự án đến nay đã hoàn thiện và dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2026. Sự đồng hành của chính quyền giúp những người làm du lịch như tôi thêm tự tin đầu tư”.

Theo Chủ tịch UBND xã Minh Đài Hoàng Anh Nghĩa, ngay sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, UBND xã kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm công việc được giải quyết thông suốt, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý. Cán bộ chuyên môn trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ và chịu trách nhiệm đối với quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cũng cho thấy áp lực lớn về nhân lực. Tính đến tháng 5/2026, xã có 40 cán bộ, công chức trên tổng số 44 biên chế được giao, trong khi khối lượng công việc tăng lên do tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ. So với nhu cầu thực tế, địa phương hiện còn thiếu 29 biên chế ở các lĩnh vực then chốt như tài chính, đất đai, công nghệ thông tin, giáo dục...

BOX: Hiện nay, tình trạng quá tải cục bộ diễn ra tại một số bộ phận. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công chỉ có 4 viên chức nhưng phải đảm nhiệm khối lượng công việc thuộc nhiều lĩnh vực như văn hóa, nông nghiệp, môi trường, hạ tầng và khuyến nông. Trạm Y tế có 25 viên chức chuyên môn nhưng còn thiếu nhân sự phụ trách hành chính, kế toán. Cùng với khó khăn về nhân lực, trụ sở các cơ quan nằm cách xa nhau, một số phòng làm việc chật hẹp, phải bố trí 8-9 công chức trong diện tích chỉ khoảng 25-30 m2. Khối lượng hồ sơ sau sáp nhập lớn nhưng chưa được số hóa đồng bộ do thiếu kho lưu trữ chuyên dụng và cán bộ chuyên trách.

Để khắc phục khó khăn, xã chủ động bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, phù hợp với năng lực, sở trường; tăng cường kiêm nhiệm và bồi dưỡng kỹ năng số. Nhờ đó, 100% cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn về bằng cấp, từng bước nâng cao hiệu quả công việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Chủ tịch UBND xã Minh Đài Hoàng Anh Nghĩa cho biết: “Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương xác định việc duy trì sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, phân công rõ trách nhiệm và tổ chức giao ban thường xuyên là những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, xã tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân”.

Giai đoạn 2026-2030, Minh Đài đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường bám sát cơ sở, cắt giảm các cuộc họp không cần thiết; siết chặt quản lý ngân sách, ưu tiên nguồn lực cho các công trình thiết yếu.

Địa phương chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và tài sản công; đẩy nhanh tiến độ chỉnh lý, số hóa hồ sơ, dữ liệu tồn đọng, từng bước xây dựng môi trường làm việc điện tử, bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu thông suốt. Đồng thời, xã tăng cường hỗ trợ kinh tế hộ, hợp tác xã về vốn, giống, kỹ thuật, từng bước gắn phát triển kinh tế địa phương với chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Cây chè được xã Minh Đài xác định là cây công nghiệp chủ lực gắn với phát triển du lịch sinh thái, tạo sinh kế mới cho người dân bản địa.

Chủ tịch UBND xã Hoàng Anh Nghĩa cho rằng, để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả tại địa bàn miền núi, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về phân cấp, phân quyền và chính sách tiền lương theo vị trí việc làm. Xã kiến nghị tỉnh xem xét bổ sung biên chế phù hợp với tình hình thực tế, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, địa chính, công nghệ thông tin; đồng thời hỗ trợ kinh phí chỉnh lý, số hóa tài liệu và tăng cường đào tạo chuyên sâu cho cán bộ cơ sở.

Theo đồng chí Nguyễn Thiết Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đài, ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã đã tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm công việc được triển khai thông suốt. Đến ngày 1/5/2026, số cán bộ, công chức còn lại là 40 người, trong khi khối lượng công việc tăng do cấp xã tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ được phân cấp, chuyển giao từ cấp huyện.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Minh Đài tiếp tục duy trì sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, phân công rõ trách nhiệm và tổ chức giao ban thường xuyên để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Địa phương chủ động rà soát, phân loại các nhiệm vụ tồn đọng sau sáp nhập; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phát huy vai trò phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong nắm bắt tình hình, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Diện mạo xã Minh Đài từng bước đổi thay từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

- Một góc xã Minh Đài hôm nay.

Từ một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, Minh Đài đang từng bước đổi mới phương thức vận hành chính quyền theo hướng chủ động, gần dân và phù hợp với thực tiễn. Những kết quả bước đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số cho thấy, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ phụ thuộc vào việc tinh gọn đầu mối mà còn nằm ở năng lực tổ chức thực hiện, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.