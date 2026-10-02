Minh Châu tạo đà bứt phá từ những điểm nghẽn

Ngày 2-10, Đảng ủy xã Minh Châu tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; 6 tháng thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/ĐU và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PV

Kinh tế tăng trưởng, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung tháo gỡ những khó khăn, đặc thù của địa bàn vùng bãi.

Theo báo cáo tại hội nghị, cơ chế liên thông giữa 4 trục: Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được vận hành đồng bộ, gắn với nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, kết quả.

Kinh tế xã đạt mức tăng trưởng 28,2%. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đạt 480,8 tỷ đồng, bằng 84,18% kế hoạch năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó thương mại - dịch vụ trở thành ngành chủ đạo với giá trị 209,8 tỷ đồng, tăng 90,59% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 8,09 triệu đồng/người/tháng, tương đương 97 triệu đồng/người/năm.

Công tác thu ngân sách và giải ngân đầu tư công đạt kết quả nổi bật. Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp đạt 42,725 tỷ đồng, bằng 207% dự toán giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 90,37%.

Một điểm nhấn quan trọng là xã đã hoàn thành và đưa vào khai giảng năm học mới Trường Tiểu học - THCS và THPT Minh Châu. Công trình góp phần giải quyết nhu cầu học tập tại chỗ của học sinh, hạn chế việc phải qua phà sang đất liền để học tập.

Trong quản lý đất đai, cấp ủy, chính quyền xã tập trung lập lại kỷ cương, vận động 31 hộ tự giác tháo dỡ công trình lấn chiếm đất công, giải tỏa dứt điểm các vi phạm tồn đọng tại khu vực Vĩnh Thành, đồng thời cam kết không để phát sinh vi phạm mới.

Minh Châu cũng thu hút 3 dự án lớn từ nguồn vốn đầu tư tư nhân. Trong đó, Dự án quần thể văn hóa tâm linh - nghỉ dưỡng sinh thái Minh Châu có quy mô 200ha, tổng mức đầu tư 18.127 tỷ đồng; dự án làng sinh thái Bắc Bộ quy mô 40ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng; dự án Nông nghiệp công nghệ cao đa mục tiêu quy mô 40ha. Tổng mức đầu tư của các dự án gần 1 tỷ USD.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Trên lĩnh vực chuyển đổi số, tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp khoa học - công nghệ đạt 92%; Trung tâm điều hành thông minh (IOC) được đưa vào vận hành; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn.

Mô hình “2 phục vụ”, gồm tiếp nhận hồ sơ ban ngày tại trụ sở và cử cán bộ hỗ trợ, trả kết quả tận nhà vào buổi tối đối với người già yếu, người khó khăn trong đi lại, nhận được sự ủng hộ của cộng đồng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Xã kết nạp 10 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu cả năm; hoàn thành 100% số hóa Cơ sở dữ liệu Đảng viên 4.0; công nhận 3 “Chi bộ số” đầu tiên và 100% chi bộ ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt.

Phát huy sức dân, tập trung tháo gỡ những nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận từ cơ sở tập trung vào những giải pháp phát huy nguồn lực, tăng cường đồng thuận và nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ phát triển.

Đề cập giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế xã Nguyễn Đại Hải cho rằng, Minh Châu tiếp tục chuyển từ nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm. Cùng với đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, giải phóng mặt bằng, xã cần rà soát quỹ đất công ích, đẩy nhanh đấu giá minh bạch và ứng dụng công nghệ để phấn đấu số hóa 100% hồ sơ đất đai.

Từ thực tiễn công tác vận động nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nguyễn Thị Thắm nhấn mạnh vai trò của công khai, trách nhiệm và đối thoại. Trong 9 tháng qua, Mặt trận đã vận động 152 hộ dân tự nguyện hiến 2.894,5m² đất bãi để mở rộng giao thông nội đồng.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Chu Châu Phùng Văn Quý chia sẻ, để người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án hạ tầng, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch, lắng nghe nguyện vọng của người dân và kiên trì giải thích, vận động.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Đức Tiến ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Nhấn mạnh Minh Châu đang đứng trước thời cơ tạo bước chuyển mạnh mẽ, đồng chí Nguyễn Đức Tiến yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; vận hành đồng bộ cơ chế “4 trục”, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, đẩy mạnh quản trị bằng dữ liệu số và lấy kết quả thực chất làm thước đo đánh giá.

Xã tập trung tháo gỡ 4 điểm nghẽn trọng tâm. Trong đó, khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo còn thiếu trong tháng 10-2026; huy động cả hệ thống chính trị hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 dự án trọng điểm trước khi kết thúc năm 2026; tăng cường quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối từ khu vực chợ đến trạm y tế, đồng thời tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với đó, xã tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Về định hướng phát triển, Minh Châu đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, nhân dân đồng thuận; đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch chung xã Minh Châu gắn với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm; thu hút đầu tư chiến lược, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp công nghệ cao.

Xã phấn đấu hoàn thành mô hình Đảng bộ số đầu tiên của thành phố trong quý I-2027; hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, thúc đẩy các thủ tục triển khai Dự án Cầu Minh Châu và các công trình hạ tầng động lực. Phát triển kinh tế được xác định gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.