Minh Beta hé lộ dự án Minh's Moving Music - hướng đi mới sau dấu ấn Mùi Phở

Sau khi tạo dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh với tác phẩm đầu tay là Mùi Phở, Minh Beta tiếp tục hé lộ những tâm huyết mới dành cho nghệ thuật. Nam đạo diễn 8X công bố dự án Minh’s Moving Music - đánh dấu hành trình mới ở lĩnh vực âm nhạc.

Với Minh Beta, màn thử sức này không đơn thuần là một cuộc dạo chơi hay một “phép thử”. Thay vào đó, âm nhạc trở thành đích đến tiếp theo mà anh muốn chinh phục bằng chính sự tâm huyết, chỉn chu và nghiêm túc của mình cùng với các cộng sự.

Minh Beta tiếp tục hé lộ những tâm huyết mới dành cho nghệ thuật với một dự án âm nhạc.

Minh’s Moving Music là hành trình tìm kiếm một ban nhạc từ 3 - 5 thành viên, đồng hành cùng Minh Beta trong series mới - nơi âm nhạc được mang đến nhiều không gian, địa điểm và những cuộc gặp gỡ khác nhau.

Đến với buổi casting dự án Minh’s Moving Music có sự đồng hành của giám đốc casting Hà Quốc Đại và music producer - nhạc sĩ Andy Trần trong vai trò ban giám khảo. Bên cạnh đó, dự án Minh’s Moving Music còn có sự xuất hiện đặc biệt của Christian Dinh Gulino trong vai trò giám khảo khách mời. Đây là nhà sản xuất âm nhạc cho Kylie Minogue, Nicole Scherzinger, Will Young, Jessie J, Sam Smith,... cũng như nhiều lần biểu diễn cùng Coldplay.

Buổi casting đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhóm nhạc trẻ. Từ sớm, các bạn đã có mặt để không chỉ tìm kiếm cơ hội, mà còn xem đây là dịp để gặp gỡ, cọ xát, từ đó tạo nền tảng cho hành trình làm nghề sau này.

Chia sẻ về buổi casting, Minh Beta bày tỏ sự bất ngờ vì sau khi công bố, Minh’s Moving Music đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ đông đảo các bạn trẻ. Theo đánh giá của đạo diễn phim Mùi Phở, các ứng viên cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện rõ cá tính âm nhạc cũng như biết cách hoạch định cho bản thân những chiến lược cụ thể để đi đường dài với nghề. Chính điều này cũng tạo nên thế khó cho ban giám khảo trong việc chọn lựa, những cũng là một tín hiệu đáng mừng để tạo ra một Minh’s Moving Music chỉn chu, chất lượng.

“Với Minh, điều mình tìm kiếm không đơn thuần là một ban nhạc chơi tốt, mà là những người có cá tính âm nhạc riêng, có sự đồng điệu và cùng chia sẻ tình yêu với âm nhạc. Minh hy vọng chúng ta sẽ tìm được những người bạn phù hợp để cùng nhau tạo nên những trải nghiệm âm nhạc thật đáng nhớ”, Minh Beta chia sẻ.

Minh Beta và nhà sản xuất âm nhạc Christian Dinh Gulino.

Theo chia sẻ, nhóm nhạc được lựa chọn sẽ tham gia tập luyện và ghi hình đều đặn theo kế hoạch sản xuất của series âm nhạc mà Minh Beta cùng các cộng sự đang ấp ủ. Chia sẻ về định hướng, Minh Beta chia sẻ: “‘Moving’ trong Minh’s Moving Music không chỉ nói về sự dịch chuyển trong cảm xúc, trong tư duy âm nhạc, mà còn là sự dịch chuyển về không gian và địa lý. Minh mong muốn mang âm nhạc live band đến nhiều vùng đất trên dải đất hình chữ S, đặc biệt là những nơi khán giả chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với hình thức biểu diễn này.

Minh hy vọng âm nhạc sẽ không chỉ dừng lại ở những sân khấu hay những buổi biểu diễn, mà còn trở thành cầu nối đưa mọi người đến gần nhau hơn, mở ra những trải nghiệm mới và lan tỏa những giá trị tích cực mà âm nhạc có thể mang lại”.

Có thể thấy, sau lần chạm ngõ với điện ảnh bằng một tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa - Mùi Phở, Minh Beta đã khẳng định được sự chỉn chu trong từng hoạt động của mình.

Minh Beta đã dần khẳng định được sự chỉn chu trong từng hoạt động của mình.

Hành trình bền bỉ của Minh Beta cũng cho thấy một hướng đi rất riêng của anh. Với kinh doanh, anh không ngại đầu tư. Còn với nghệ thuật, anh không ngại bỏ công sức để nghiên cứu, tìm tòi. Dự án Minh’s Moving Music cũng sẽ là một hành trình như thế, khi mỗi ban nhạc được trực tiếp làm việc cùng với nam doanh nhân, từ đó tìm ra những tín hiệu cùng dấu. Thông qua đó, đạo diễn Mùi Phở không chỉ tạo ra một chuỗi series trải nghiệm, chinh phục lĩnh vực âm nhạc mà còn là cách anh kết nối với những người cùng đam mê, cùng một “kim chỉ nam” làm nghề nghiêm túc, chỉn chu.