Minh bạch thông tin xuất xứ hàng hóa góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp sản xuất trong nước. (Ảnh minh họa).

Hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ hàng Việt

Nghị định số 384/2026/NĐ-CP ngày 9/10/2026 của Chính phủ quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), các quy định về xuất xứ hàng hóa trước đây chủ yếu phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Đối với thị trường nội địa, việc thiếu các tiêu chí kỹ thuật cụ thể khiến công tác xác định xuất xứ và xử lý vi phạm gặp khó khăn.

Thực tế, tình trạng hàng hóa nhập khẩu chỉ trải qua những công đoạn gia công, lắp ráp đơn giản tại Việt Nam nhưng được gắn nhãn xuất xứ Việt Nam không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn làm suy giảm uy tín của các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thực chất.

Theo quy định mới, đối với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, doanh nghiệp có thể áp dụng một trong hai tiêu chí: Chuyển đổi mã số hàng hóa (HS) ở cấp độ 4 số hoặc đáp ứng hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) tối thiểu 30% tính trên giá xuất xưởng.

Về nguyên tắc, những công đoạn gia công, chế biến đơn giản như phân loại, dán nhãn, đóng gói không được xem xét khi xác định xuất xứ Việt Nam.

Đáng chú ý, đối với hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số, chi phí nghiên cứu, phát triển, thiết kế, lập trình, thử nghiệm kỹ thuật và kiểm thử phần mềm thực hiện tại Việt Nam, gắn với quá trình tạo ra sản phẩm, được tính vào hàm lượng giá trị Việt Nam theo quy định.

Quy định này khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng giá trị nội địa, thay vì chỉ thực hiện những công đoạn gia công đơn giản.

Chủ động nâng cao năng lực tuân thủ

Nghị định không đặt ra thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Doanh nghiệp chủ động xác định xuất xứ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin đã công bố.

Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật về kế toán và lưu trữ, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Đối với hàng hóa đã có nhãn thể hiện xuất xứ Việt Nam đúng quy định pháp luật trước thời điểm Nghị định có hiệu lực, doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng nhãn đó đến khi hàng hóa hết hạn sử dụng.

Để chuẩn bị thực hiện quy định mới, doanh nghiệp cần rà soát quy trình sản xuất, nguồn gốc và mã HS của nguyên liệu đầu vào, phương pháp xác định giá thành sản phẩm, đồng thời chuẩn hóa hệ thống hồ sơ, chứng từ kế toán.

Việc quản lý thông tin từ khâu nhập nguyên liệu đến sản xuất và hoàn thiện sản phẩm không chỉ phục vụ yêu cầu chứng minh xuất xứ mà còn giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng.

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Cục Xuất nhập khẩu sẽ xây dựng tài liệu hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, hiệp hội ngành hàng tổ chức tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quy định mới. Công tác hậu kiểm cũng sẽ tập trung vào những nhóm hàng có nguy cơ gian lận xuất xứ cao.

Về lâu dài, minh bạch xuất xứ cần trở thành một phần trong chiến lược xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp. Việc xác định đúng xuất xứ hàng hóa không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng cho những doanh nghiệp thực sự đầu tư vào sản xuất, công nghệ và chất lượng sản phẩm.